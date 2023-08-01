Cả thôn họp đêm, góp gần 100 triệu đồng giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học

Đời sống 01/08/2023 10:49

Nhờ sự chung tay của người dân thôn Thượng Tứ (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng các mạnh thường quân, gia đình nam sinh Bùi Đình Thắng được tiếp thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bùi Đình Thắng (cựu học sinh Trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt 27,75 điểm khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua. Trong đó, nam sinh đạt 8,75 điểm môn ngữ văn, 9,5 điểm môn địa lý và lịch sử 9,5.

Đạt số điểm cao nhưng Thắng có nguy cơ bỏ dở ước mơ vào giảng đường đại học. Gia đình Thắng thuộc diện khó khăn ở thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Cả thôn họp đêm, góp gần 100 triệu đồng giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - Ảnh 1
Thắng có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, mẹ Thắng - chị Lê Thị Thanh Tú (42 tuổi) - không may mắc căn bệnh u não ác tính. Chị Tú vừa trải qua ca phẫu thuật lần hai ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chưa biết bao giờ xuất viện vì thể trạng yếu. Trong khi đó, người chồng là anh Bùi Trung Kiên cũng đau ốm thường xuyên. Gia đình họ sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Trong thời gian chị Tú nằm viện, ngoài số tiền tích góp, gia đình phải bán hết trâu bò để lo kinh phí điều trị.

Anh Kiên đang chăm sóc vợ ở Hà Nội. Thắng ở nhà chăm em gái út 11 tuổi.

Cả thôn họp đêm, góp gần 100 triệu đồng giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - Ảnh 2
Cả thôn góp tiền giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNam Net, ông Bùi Văn Thuận, Trưởng thôn Thượng Tứ, cho biết nắm bắt hoàn cảnh như trên của gia đình Thắng, thôn đã tổ chức kêu gọi trên hệ thống truyền thanh.

Ông Thuận cho biết toàn thôn có 350 hộ, ai cũng đồng tình hưởng ứng. Nhà nhiều nhất góp 5 triệu đồng, hộ ít 50.000 đồng. "Có một số hộ đang không có tiền nhưng sẵn sàng đi vay để giúp", ông Thuận chia sẻ. Cứ như thế, từ 26/7 đến 28/7, cả thôn quyên góp được hơn 41 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể, quỹ kết nối con em xa quê kêu gọi được tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Sau đó, đại diện thôn đã đến tận nơi trao số tiền gần 100 triệu đồng cho gia đình nam sinh Thắng. "Những ai đóng góp đều được chúng tôi ghi chi tiết, rõ ràng, lập thành 2 bản. Thôn lưu giữ một bản và gia đình lưu giữ một bản để biết ai hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi mong số tiền này sẽ giúp cháu Thắng vững tin vào đại học và chị Tú có thêm phần kinh phí điều trị", ông Thuận nói.

Cả thôn họp đêm, góp gần 100 triệu đồng giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học - Ảnh 3
Ông Nguyễn Minh Nhật trao đổi với Thắng về số tiền bà con ủng hộ - Ảnh: VietNamNet

Về phần Thắng, nam sinh chia sẻ, những ngày qua rất xúc động vì bà con lối xóm, các đoàn thể, chính quyền đã quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình.

"Em dự định sẽ học ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Vinh, Nghệ An. Số tiền của mọi người giúp, gia đình sẽ dùng một phần nhỏ để em nhập học, còn lại sẽ gửi ra Hà Nội lo kinh phí điều trị cho mẹ. Quá trình theo học, em sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống", Thắng nói.

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ cũng đã đến hỏi thăm, động viên gia đình nam sinh, đồng thời tiến hành khâu nối các tổ chức cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ để Thắng vững tin vào đại học.

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