Thông tin MỚI trong vụ taxi tông liên hoàn 9 xe máy ở Đà Nẵng: Tài xế có tiền sử bị bệnh động kinh

Đời sống 01/08/2023 06:30

Xe taxi do nam tài xế 37 tuổi điều khiển đang chạy trên đường Trường Chinh (TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ lao qua làn ngược chiều, rồi đâm vào 9 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 31/7, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa taxi và 9 xe máy tại nút giao thông Vũ Lăng - Trường Chinh, xảy ra chiều tối 28/7.

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Khê cho biết người điều khiển taxi gây tai nạn được xác định là Nguyễn Thanh T (37 tuổi). "Tài xế này bị động kinh (giật kinh phong), có giấy tờ, thuốc men đàng hoàng" - người này chia sẻ thêm.

Thông tin MỚI trong vụ taxi tông liên hoàn 9 xe máy ở Đà Nẵng: Tài xế có tiền sử bị bệnh động kinh - Ảnh 1

Hiện trường vụ taxi tông 9 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở Đà Nẵng. Ảnh Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 18h30 ngày 28/7, taxi BKS 43E- 020.83 chạy trên đường Vũ Lăng về hướng đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Khi đến nút giao thông Vũ Lăng - Trường Chinh, chiếc taxi bất ngờ chạy sang phải, lao vào phần đường ngược chiều, tông 9 xe máy đang dừng đèn đỏ. Tại hiện trường, các xe máy hư hỏng nặng, có xe bị bánh sau của taxi cán qua.

Theo Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu là ông Nguyễn Văn T. (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hồng P. (34 tuổi), còn một số người khác bị thương nhẹ. Đến nay sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định.

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