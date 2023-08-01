Công an phường Hưng Định (TP.Thuận An) và người dân đã kịp thời ứng cứu một người phụ nữ nhảy sông tự tử.
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Theo thông tin từ VTV News, vào khoảng 17h ngày 30/7, tổ công tác Công an phường Hưng Định (TP. Thuận An) đang thực hiện công tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân tại khu phố Hưng Thọ thì nghe tin báo có một cô gái nhảy sông Rạch Búng tự tử.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay lập tức, các cán bộ Công an cùng bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường ứng cứu. Lúc này, mặc dù nước đang chảy xiết nhưng các cán bộ Công an cùng anh Nguyễn Hoàng Tín (SN 1985) nhà ở gần đó đã bơi ra vớt được cô gái, đưa lên bờ an toàn. Sau đó cô gái được đưa đến Trạm y tế phường sơ cứu.
Qua làm việc, cô gái khai tên Y.N (SN 1997, quê An Giang) cho biết, do buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn nhảy sông tự tử. Được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, động viên, khuyên nhủ nên hiện tại sức khỏe và tinh thần em N. đã ổn định.