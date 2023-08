Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ số 2 Tân Long, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) vào tối 31/7.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 1/8, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Số 2 Tân Long (ấp Thân Bình, xã Tân Long, H.Mang Thít) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 31/7, nhiều ki ốt chợ Số 2 Tân Long bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh hốt hoảng, gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Số 2 Tân Long (xã Tân Long, H.Mang Thít) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Người dân gần chợ cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp công an địa phương triển khai chữa cháy.

Sau gần 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng nhiều ki ốt (chủ yếu bán trái cây) bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy chợ nêu trên đang được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc: Hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh Trên trang mạng xã hội mới đây, một clip ghi lại cảnh các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi đang hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-vu-chay-cho-o-vinh-long-khien-nhieu-ki-ot-bi-thieu-rui-606592.html