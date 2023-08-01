Thanh Hoá: Chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả vu vạ con dâu 'trộm vàng'

Đời sống 01/08/2023 16:44

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cho biết, đã điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm cắp vàng xảy ra tại xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 1/8, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cho biết, đã điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm cắp vàng xảy ra tại xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tối ngày 21/7, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) nhận được trình báo của ông Mai Văn Tính (SN 1950) ở thôn Xuân Phú, xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Thanh Hoá: Chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả vu vạ con dâu 'trộm vàng' - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo trình báo, chiều cùng ngày 21/7, con trai ông Tính là Mai Ngọc Anh (SN 1990) đi làm, ở nhà có ông Tính, vợ ông Tính, chị Lê Thị T. (SN 1996 là vợ Mai Ngọc Anh) và con gái của Ngọc Anh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Tính sang nhà con trai (là Mai Ngọc Th.) để ăn cơm, còn chị T. và con ở nhà.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng ông Tính về nhà thì không thấy chị T. và cháu đâu, phát hiện cửa buồng ngủ bị phá, tủ nhôm để quần áo bị cạy, kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 5 chỉ vàng 9999 và 10 triệu đồng. Ông Tính đã gọi điện cho Mai Ngọc Anh về, sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Thanh Hoá: Chồng cùng bố đẻ tạo hiện trường giả vu vạ con dâu 'trộm vàng' - Ảnh 2
Mai Ngọc Anh đã cùng bố đẻ tạo dựng hiện trường giả vụ trộm vàng để đổ tội cho vợ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo người Lao Động, vào cuộc điều tra Công an huyện Thọ Xuân nghi vấn nguồn gốc tài sản bị mất trộm theo báo cáo của ông Tính và Mai Ngọc Anh có nhiều điểm không chính xác, hiện trường để lại có nhiều nghi vấn tạo dựng.

Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành xác minh số vàng và số tiền có liên quan. Tiến hành đấu tranh, bố con ông Tính khai nhận đã tạo hiện trường giả vụ trộm vàng để đổ tội cho con dâu (vợ của Mai Ngọc Anh).

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang củng cố tài liệu, chứng cứ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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