Sau khi ăn quả hồng châu, các cháu có các triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa sau đó được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

Theo thông tin từ VOV, liên tiếp trong hai ngày 31 và 1/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, Hà Giang đã tiếp nhận cùng lúc 11 cháu nhỏ từ 3 đến 12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Các cháu ở hai thôn Chua Só, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn. Theo đó, tại xã Tả Lủng, vụ ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại thôn Chua Só khiến 3 cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã tiếp nhận 11 trẻ từ 3 đến 12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả lạ - Ảnh: VietNamNet Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn tích cực điều trị cho các bệnh nhân - Ảnh: VOV Theo người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc đi cắt cỏ bò, các cháu đã rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Đến hồi 17h xuất hiện dấu hiệu đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn khám và điều trị. Cùng ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cũng tiếp nhận 8 nạn nhân cũng bị ngộ độc do ăn quả hồng châu tại thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo. Khi vào viện các cháu đều trong tình trạng hôn mê, nôn mửa, đau đầu, đau bụng.

Quả Hồng Châu khi chín có màu tím - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành cấp cứu, xử trí bằng phương pháp thải độc, gây nôn, truyền dịch, lợi tiểu. Qua qua trình điều trị tích cực, đến 9h ngày 1/8 tình trạng của cả 6 cháu đều tạm thời ổn định, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có 5 cháu được chẩn đoán suy đa phủ tạng và chỉ định chuyển lên tuyến trên. Cây Hồng Châu thường có tại các xã Tả Lủng, Tả Phìn, Lũng Táo, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn. Đây là loại cây rất độc khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

Thực hư chuyện '12 con cá sấu sổng chuồng' khiến dân tình hoang mang ở Cà Mau Ngày 1/8, lãnh đạo UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) thông tin về vụ việc 12 con cá sấu nuôi lâu năm xổng chuồng trên địa bàn huyện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/11-chau-be-o-ha-giang-bi-ngo-oc-phai-nhap-vien-cap-cuu-do-an-qua-hong-chau-606710.html