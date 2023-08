Người thân thất thần trước di ảnh CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: 'Mẹ may xong áo dài rồi sao con không về làm đám cưới…'

Giữa nhà là chiếc bàn thờ vừa mới lập. Nằm trong góc phòng, bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng) khóc nấc từng hồi rồi ngất lịm. Từ khi nhận tin “sét đánh” của con trai, bà Xuyến như người mất hồn: “Mẹ may xong áo dài rồi sao con không về làm đám cưới…”.

Vài tháng trước, vợ chưa cưới của liệt sĩ Lê Ánh Sáng gửi tấm vải về quê để bà Xuyến may áo dài, mặc trong lễ cưới. Nhưng khi vừa may xong thì nghe tin dữ của con trai. Chuẩn bị đón thi thể cháu về, bà Phạm Thị Hiền (mợ liệt sĩ Lê Ánh Sáng) đôi mắt đỏ ngầu, khóc nấc thành tiếng: “Hơn 1 tháng nữa là nó lấy vợ, vé máy bay cũng đặt rồi…”.

Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi đi nghĩa vụ, anh Sáng thi đậu đại học ngành công an nhân dân.

Trong trí nhớ bà Hiền, Sáng là đứa cháu trai hiền lành, hiểu chuyện. Từ khi đi làm, mỗi năm anh Sáng chỉ về nhà 1-2 lần, cứ về nhà lại chạy sang ôm lấy mợ hỏi thăm sức khỏe. Hơn một năm nay do công việc nhiều và sắp cưới hỏi nên đại úy 33 tuổi chưa thể về quê thăm gia đình. Sáng và vợ chưa cưới yêu nhau được hơn 1 năm và quyết định làm đám cưới vào tháng 8 âm lịch.

Bà Phạm Thị Hiền khóc khi kể về liệt sĩ Lê Ánh Sáng - Ảnh: VTC News

Chiều 30/7, khi đang đi bón phân cho ruộng lúa, bà Hiền nhận được điện thoại từ con trai nói trong này mưa to, sạt lở đất. Anh Sáng không may gặp nạn, giờ chưa tìm thấy người. Nghe tin dữ, bà Hiền trấn tĩnh, nhanh chóng đặt vé máy bay cho chồng vào hiện trường gấp.

“Chị tôi sức khỏe yếu nên gia đình không dám thông báo trước, tôi vẫn nuôi hi vọng một phép màu cứu sống cháu tôi. Nhưng chiều 30/7, họ tìm thấy ô tô bị vùi lấp, không thấy cháu tôi bên trong. Đến 20h cùng ngày thì phát hiện thi thể cháu”, bà Hiền đau xót kể.

Ngồi thẫn thờ trong góc nhà, bà Lê Thị Hạnh (o ruột liệt sĩ Lê Ánh Sáng) cũng không nén nổi dòng nước mắt. Nếu không gặp sự cố, sắp tới, bà Hạnh sẽ bay vào Lâm Đồng dự đám cưới cháu.

“Tất cả vé máy bay của người thân trong gia đình đều đã được Sáng đặt. Thiệp mời cũng đã gửi cho bạn bè, nhà hàng tiệc cưới cũng đã sẵn sàng nhưng cháu tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả”, bà Hạnh khóc nghẹn.

Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (từ trái qua) - Ảnh: Cổng thông tin chính phủ

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Km 103+100 (QL20), ngay Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, hậu quả hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp nhà cửa và nhiều ô tô, xe máy để tại trạm. Nghiêm trọng hơn, vụ sạt lở làm 4 người tử vong, trong đó có 3 CSGT và 1 người dân.

Sau khi hy sinh, 3 chiến sĩ CSGT được Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng hàm, đồng thời được Thủ tướng tặng bằng Tổ quốc ghi công, theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký.

Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở, tổng số tiền 200 triệu đồng. Trước đó, Bộ Công an trích quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng hỗ trợ mỗi gia đình CSGT hy sinh 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng) 50 triệu đồng.