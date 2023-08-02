Thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to, lượng mưa trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 2/8, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dự báo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho hay, từ ngày 2/8 đến đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 4/8 lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Ngày và đêm 2/8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Mưa to khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu - Ảnh: Báo Lao Động Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 2/8, mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,64m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,86m. Theo dự báo, đến 7h ngày 3/8, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,70m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,70m và thấp nhất ở mức 0,3m. Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. Mực nước lúc 7h ngày 2/8 tại trạm Kratie (sông Mê Kông) ở mức 16,8m tương đương trung bình nhiều năm cùng kỳ, nhỏ hơn mực nước lớn nhất cùng kỳ 5,01m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 1/8/2023 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,93m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,98m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 5.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35 m tại Châu Đốc ở mức 2,25m.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-tiet-ngay-28-bac-bo-nam-bo-va-tay-nguyen-tiep-tuc-mua-to-luong-mua-tren-200mm-606848.html