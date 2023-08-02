Thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to, lượng mưa trên 200mm

Đời sống 02/08/2023 10:50

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 2/8, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dự báo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho hay, từ ngày 2/8 đến đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa,

Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 4/8 lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm 2/8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to, lượng mưa trên 200mm - Ảnh 1
Mưa to khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu - Ảnh: Báo Lao Động

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 2/8, mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,64m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,86m.

Theo dự báo, đến 7h ngày 3/8, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,70m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,70m và thấp nhất ở mức 0,3m.

Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Mực nước lúc 7h ngày 2/8 tại trạm Kratie (sông Mê Kông) ở mức 16,8m tương đương trung bình nhiều năm cùng kỳ, nhỏ hơn mực nước lớn nhất cùng kỳ 5,01m.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 1/8/2023 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,93m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,98m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 5.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35 m tại Châu Đốc ở mức 2,25m.

Người thân thất thần trước di ảnh CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: 'Mẹ may xong áo dài rồi sao con không về làm đám cưới…'

Người thân thất thần trước di ảnh CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: 'Mẹ may xong áo dài rồi sao con không về làm đám cưới…'

Vào ngày 1/8, nhiều người dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có mặt tại gia đình liệt sĩ Lê Ánh Sáng (SN 1990, hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc).

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết Bắc Bộ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 43 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 28 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi