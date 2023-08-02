Công an vào cuộc vụ người phụ nữ trình báo 'bị thôi miên lấy sạch tiền tiết kiệm'

Đời sống 02/08/2023 12:06

Công an phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh vụ việc người phụ nữ cho rằng bị kẻ gian "thôi miên" để lấy hết tiền tiết kiệm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 1/8, Công an phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đang khẩn trương xác minh việc bà P.T.D. (68 tuổi, ngụ phường Tân Thành) trình báo bị nhóm người "thôi miên" lấy mất gần 10 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Theo trình báo của bà D., sáng 28/7, bà vừa ra tới chợ ở đường Mai Hắc Đế thì có nhóm người đến bắt chuyện rồi vỗ vai một cái, sau đó rủ bà lên xe máy. Lúc này bà D. "gần như không kiểm soát được hành vi" nhưng cũng từ chối lên xe vì không có mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, sau đó không hiểu sao bà D. vẫn lên xe máy của một phụ nữ mặc áo hồng.

Nhóm người này chở bà D. tới gặp người đàn ông tự xưng là bác sĩ bán hộp thuốc trị bệnh rối loạn tiền đình với giá 23 triệu đồng. Khi bà D. từ chối mua vì không đủ tiền thì một phụ nữ xuất hiện nói chia lại một nửa.

Tiếp đó, nhóm người trên chở bà D. về nhà. Khi đến nhà bà D. vào phòng lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm 9,9 triệu đồng đưa cho người phụ nữ chở mình về.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ trình báo 'bị thôi miên lấy sạch tiền tiết kiệm' - Ảnh 1
Người phụ nữ cho rằng bị "thôi miên" lấy sạch tiền tiết kiệm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, bà D. cho biết thêm, đến khoảng 16h30 cùng ngày, bà mới tỉnh táo và biết mình bị nhóm người trên lừa lấy hết tiền.

Camera an ninh của người dân ghi lại hình ảnh người phụ nữ mặc áo hồng, đi xe tay ga màu đỏ chở bà D., theo sau là 2 người mặc áo đen đi 2 xe máy.

Khi gần đến cổng nhà bà D., 2 người mặc áo đen đã quay đầu xe lại. Người phụ nữ mặc áo hồng dừng xe ngoài cổng rồi đi vào nhà cùng với bà D., một lúc sau người này ra ngoài rồi lên xe bỏ đi. Lúc này chồng bà D. ở đó nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

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