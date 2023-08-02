Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'Em không đủ khả năng...'

Đời sống 02/08/2023 16:43

UBND xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có người thân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đến nhận lại cháu.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'Em không đủ khả năng...' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, sáng 1/8, một phụ nữ tại địa phương bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp tại khu vực Dốc Đẳng (thôn 5, xã Tiên Hiệp) nên đã đưa cháu bé đến trình báo với công an. Sau đó, cháu bé đã được đưa đến Trạm Y tế xã Tiên Hiệp chăm sóc. Hiện sức khỏe bé ổn định.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'Em không đủ khả năng...' - Ảnh 2
Bức thư được đặt kèm trong thùng xốp - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bên trong thùng xốp, mọi người phát hiện tờ giấy viết tay có nội dung: "Em không đủ khả năng nuôi bé. Em mong ai nhận được bé, nuôi bé ăn học, khôn lớn ạ. Em chân thành cảm ơn!". Trên tờ giấy còn ghi cháu bé sinh ngày 31/7/2023.

 

Theo ông Long, người nhặt được cháu bé có nguyện vọng nhận bé làm con nuôi trong trường hợp bé không tìm được người thân. Hiện nay, địa phương đang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu hết thời gian quy định mà chưa có người thân đến nhận thì địa phương sẽ thực hiện thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

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