Vụ chồng tạt axit vào mặt vợ ở Thanh Hóa: Nạn nhân có nguy cơ mù lòa, 3 đứa con nhỏ dại đối diện với khó khăn

Đời sống 02/08/2023 15:25

Sau khi tạt axit vào mặt vợ, Bùi Duy Khánh đã bị Công an tạm giữ. Nạn nhân Q.T.M. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với 2 mắt bị tổn thương nặng. Tuy nhiên, 3 đứa con nhỏ dại của vợ chồng Khánh đối diện với tương lai đầy khó khăn và bất hạnh.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, Công an huyện Thạch Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Duy Khánh (SN 1989) ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình, mặc dù đã được Công an xã Thành Công mời lên để giải quyết và tiến hành hòa giải nhưng mâu thuẫn giữa Bùi Duy Khánh và vợ là chị Q.T.M vẫn không được giải quyết.

Khoảng 19 giờ ngày 26/7, sau khi nhận được tin báo của ông Q.V.L. là bố đẻ của chị M. về việc chị M. bị Khánh giữ ở nhà không cho đi đâu, Công an xã Thành Công đến nhà để kiểm tra thì thấy Khánh và chị M. đang ngồi ở phòng khách nên đã mời cả hai lên trụ sở Công an xã để giải quyết.

Trong lúc chị M. đang dắt xe máy để lên Công an xã thì Khánh đi vào trong buồng, lấy 1 lọ axit (đựng trong lọ thủy tinh, dung tích 20ml) rồi hắt thẳng vào mặt chị M. làm chị bị thương ở vùng mặt và 2 mắt phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, Khánh đã bị Công an xã Thành Công bắt giữ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vụ chồng tạt axit vào mặt vợ ở Thanh Hóa: Nạn nhân có nguy cơ mù lòa, 3 đứa con nhỏ dại đối diện với khó khăn - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Duy Khánh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào sáng 2/8, ông Quách Giang L., bố ruột của chị M. cho biết, ông vẫn đang chăm sóc con gái tại Bệnh viện mắt Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Chị M. không còn hoảng loạn như những ngày đầu nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được.

"Một mắt của M. bị tổn thương nặng, khả năng không thể cứu chữa, mắt còn lại cũng rất mờ, có thể nhìn thấy nhưng chưa phân biệt được từng đồ vật. Mỗi khi cần đi lại, vẫn phải cần người dắt chứ M. chưa thể tự đi", ông L. chia sẻ.

Ông L. cũng cho biết thêm, hôm mới xảy ra sự việc, chị M. rất sốc khi biết 2 mắt của mình bị tổn thương nặng, nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, người nhà luôn phải túc trực, canh chừng vì lo chị M. làm điều dại dột.

"Chồng nó đã có pháp luật xử lý nhưng nếu con gái tôi bị mù không biết tương lai 3 đứa cháu sẽ thế nào. Biết vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn nhưng tôi không ngờ con rể lại có hành động ác độc như vậy. Giờ chỉ mong con tôi được nhìn thấy, được khỏe lại để về còn chăm lo cho 3 đứa con", ông L. buồn bã.

Vụ chồng tạt axit vào mặt vợ ở Thanh Hóa: Nạn nhân có nguy cơ mù lòa, 3 đứa con nhỏ dại đối diện với khó khăn - Ảnh 2
3 đứa trẻ đối diện với khó khăn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trong khi đó, kể từ khi vợ chồng con trai xảy ra chuyện, bà Nguyễn Thị Quyến (mẹ đẻ Bùi Duy Khánh) chỉ biết khóc:"Khánh đã bị Công an bắt đi, con dâu đang nằm viện, một mình tôi giờ chăm 5 đứa cháu, 3 đứa con của Khánh và 2 đứa cháu ngoại. Tôi không có nghề nghiệp, nhà rất khó khăn, giờ không biết lấy gì mà nuôi các cháu".

Bà Quyến cho biết, chồng bà mất từ lâu, một mình bà nuôi 2 đứa con gồm Khánh và người con gái trưởng thành. Năm nay đã 67 tuổi nhưng nhà bà Quyến vẫn đang phải ở nhờ trên mảnh đất người anh em họ. Kể từ khi vợ đi, Khánh tỏ ra chán nản. Đang lái xe Bắc – Nam nhưng Khánh bỏ việc, ở nhà. Trước khi xảy ra sự việc, Khánh đã đi tìm vợ và đưa về nhà. Hôm chị M. về, giữa Khánh và vợ có xảy ra cãi vã, cả hai phải lên trụ sở xã để giải quyết.

Bà Quyến cũng nói rằng, con trai bà vốn mắc chứng trầm cảm. Kể từ khi vợ đi làm ăn xa, Khánh buồn chán và cả ghen tuông nên mới xảy ra vụ việc như vậy. 

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