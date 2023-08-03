“Con nó đạp xe qua nhà chị gái chơi, hôm qua tôi đưa con về. Tới ngã ba Quang Trung tôi qua đèn xanh đèn đỏ, quay lại thì không thấy con đâu. Lúc con đi lạc chừng 11 giờ", người cha nhớ lại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Trần Minh Quang (ngụ Q.12), cha Minh Đăng cho biết trưa hôm qua anh có cùng con ra đường, con đi xe đạp, anh thì đi xe máy.

Ngay khi không thấy con, anh đã nhanh chóng quay xe lại để tìm, nhưng tìm mãi không thấy con đâu khiến người cha hết sức bối rối. Ngay sau đó, anh báo thông tin cho chính quyền địa phương, rồi cùng người thân khi khắp khu vực Q.12 cũng như các khu vực lân cận để tìm, nhưng tới giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

Bé Minh Đăng biệt tích qua nay khiến gia đình lo lắng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Người cha cũng cho biết khi đi lạc, Minh Đăng mặc bộ đồ màu xanh, đi xe đạp màu đỏ. Anh Minh Quang nói thêm trước khi lạc gia đình, con trai không có bất kỳ biểu hiện nào lạ, cũng không có mâu thuẫn gì với cha mẹ nên anh càng lo lắng hơn.

“Con tôi nó khờ khờ, lầm lì chứ không được lanh như người ta. Ra đường khát nước hay đói bụng cũng không dám mở miệng xin ai nữa. Không biết qua nay con sống sao, làm gì, đang ở đâu. Nhắc tới con là tôi khóc, không kiềm được nước mắt", người cha nức nở.

Chị Trần Thanh Huyền (chị gái Minh Đăng) cũng lo lắng khi em trai bỗng dưng biệt tích. Chị cho biết ngoài việc trực tiếp đi tìm, gia đình cũng đã đăng tin lên mạng xã hội để “cầu cứu" nhưng tới giờ chưa có tin gì. Người chị mong nếu ai thấy em trai mình ở đâu hoặc đang cưu mang em thì xin báo lại cho gia đình được biết.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 3/1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, vừa phát hiện 1 bé gái đi lạc và bàn giao cho công an địa phương để phối hợp tìm người nhà cho bé gái.

Theo đó, vào khoảng 11h45 ngày 2/1, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Nam Sài Gòn khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện một bé gái khoảng 8-9 tuổi với nét mặt sợ hãi và đang đứng khóc.

Tổ Tuần tra kiểm soát và cháu bé đi lạc tại Công an phường Tân Phong, Quận 7 - Ảnh: Báo Lao Động

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã tiến hành tiếp cận và thăm hỏi thì được biết cháu bé tên Như, ngụ ở tỉnh Bình Dương, đang bị lạc gia đình và không nhớ đường về.

Vì cháu bé không nhớ được địa chỉ nhà ở đâu nên Tổ tuần tra kiểm soát đã đưa cháu bé về trụ sở Công an phường Tân Phong, Quận 7 để phối hợp liên hệ với gia đình của cháu bé.