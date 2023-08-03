Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, một cháu bé bị bỏng phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 03/08/2023 06:30

Một CĐV nhí có mặt trên sân Hàng Đẫy đã bị bỏng bởi pháo sáng được đốt trên khán đài trận thua 1-3 của Hải Phòng trước Hà Nội FC.

Theo thông tin từ VTC News, tình huống hi hữu xảy ra ở phút 34 của trận đấu. Sau khi Hữu Sơn gỡ hòa cho CLB Hải Phòng, pháo sáng xuất hiện ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên đất cảng. Lực lượng an ninh lập tức tới dập pháo.

Trong khung cảnh hỗn loạn, một em nhỏ bị thương do dính tia pháo. Chưa rõ em nhỏ này bị thương do loại pháo nào. Nhưng ngay sau đó một thành viên của ban tổ chức trận đấu đưa em nhỏ ra xe cứu thương để chở tới bệnh viện sơ cứu. Thông tin ban đầu cho biết, CĐV nhí của Hải Phòng bị bỏng lửa 1%, độ 2-3, đã được các bác sĩ sơ cứu, băng bó vết thương. Sau đó em đã trở lại phòng y tế của sân Hàng Đẫy để được chăm sóc. Vết thương của cậu bé được băng bó cẩn thận.

 

Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, một cháu bé bị bỏng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Em nhỏ bị bỏng được xe cứu thương đưa tới bệnh viện - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, sự xuất hiện của pháo sáng trong sân Hàng Đẫy cho thấy một lần nữa lực lượng an ninh sân đã để lọt một trong những đồ bị cấm mang vào sân. Trước đó ban tổ chức đã cấm đường quanh sân, lập hàng rào và sử dụng máy quét đồ do cổ động viên mang vào trong. 

Nói về việc các CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng khi đi sân khách, đặc biệt là sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi không biết CĐV nhí bị bỏng vì pháo sáng. Pháo sáng không an toàn cho cộng đồng. Ai cũng nên tuân thủ. Pháo sáng của CĐV Hải Phòng ảnh hưởng nhiều người khác và hình ảnh đội bóng".

Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, một cháu bé bị bỏng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng liên tục trên khán đài B - Ảnh: VietNamNet

Với sự cố lần này, ban tổ chức sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ nhận án phạt của ban tổ chức giải. Bên cạnh đó hai đội Hà Nội FC và Hải Phòng cũng nhận án phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng trong sân.

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