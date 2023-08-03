Khánh Hoà: 'Con rể hờ' nổ súng vào gia đình vợ khiến 1 người trúng đạn

Do mâu thuẫn với bố của bạn gái, Phan Thành Dũng đã nổ súng làm nhiều người bị thương tại nhà cô gái này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 3/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thành Dũng (29 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Sau khi tiến hành điều tra, vào tối 28/7, ông Đ.P.Đ (52 tuổi) cùng thanh niên 26 tuổi ngồi trò chuyện với mọi người trong nhà tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Lúc này, nghi phạm Dũng đi xe máy đứng phía trước. Anh ta bất ngờ rút súng ngắn bắn nhiều phía vào bên trong. Mọi người hốt hoảng, nháo nhào tháo chạy. Còn ông Đ. và thanh niên nằm gục do trúng đạn. Cả hai được đưa tới bệnh viện. Ông Đ. do bị thương nặng, được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Nghi phạm Phan Thành Dũng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi gây án, nghi phạm Dũng tính phóng xe tháo chạy. Lập tức, hắn bị người dân bao vây. Trước khi bị người dân khống chế, giao công an, nghi phạm Dũng cầm dao chém vào cánh tay anh Đ.T.H - người tham gia bắt kẻ nổ súng. Trong lúc giằng co, Dũng cũng bị thương.

Tang vật ở hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, cảnh sát thu được khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn, xe máy. Hiện, công an đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, Dũng khai sống chung như vợ chồng với con gái của ông Đ, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Gần đây, anh ta và ông Đ. có mâu thuẫn, thường xảy ra cãi vã, nên đã cầm súng giải quyết.

Thủ khoa khối D01 toàn quốc xuất thân gia đình truyền thống, lớp 12 mới sử dụng điện thoại Thủ khoa khối D01 toàn quốc Phạm Thị Vân Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học ở vùng quê huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-hoa-con-re-ho-no-sung-vao-gia-inh-vo-khien-1-nguoi-trung-an-607360.html