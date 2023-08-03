Lực lượng chức năng xã Cửa Cạn (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) đang phối hợp làm rõ nguyên nhân bé trai bị đuối nước, tử vong ở vũng nước trong khu đất phân lô.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 3/8, một lãnh đạo xã Cửa Cạn cho biết lực lượng chức năng của xã đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước xảy ra trong khu đất phân lô trên địa bàn ấp Lê Bát khiến một bé trai 7 tuổi tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 2/8, bé trai V.N.K (7 tuổi, học sinh Trường TH - THCS Cửa Cạn) và khoảng 4 bạn cùng lứa rủ nhau vào một khu đất phân lô ở ấp Lê Bát để chơi. Đến khoảng 17 giờ, các em rủ nhau xuống một khu vực nước trũng trong khu phân lô này để tắm, nhưng chẳng may K. bị đuối nước.

Nghe các bé tri hô, một số người dân đến cứu. Sau khi sơ cứu, mọi người đưa bé K. đến Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết bé đã tử vong trước đó, trong phổi đầy nước.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Vietnam+, ghi nhận tại hiện trường vụ đuối nước, đây là khu đất phân lô khá rộng, từ trục lộ chính của xã có 2 con đường xẻ vào, chia khu này thành 3 khu đất. Vị trí bé K. gặp nạn là khu đất nằm giữa 2 con đường này, nhưng ở phía trong, cách lộ chính chừng 150 m. Ngoài ra, khu phân lô này khá vắng vẻ, không có người trông coi. Toàn khu phân lô không có hàng rào che chắn.

Cũng tại đây, một cụ bà khoảng 70 tuổi cho biết, trong số các bé cùng chơi với K. ngày hôm qua có cháu nội gái của bà. "Hiện giờ, cháu tôi như người mất hồn. Giờ tôi ra đây xem sự thể thế nào", cụ bà nói và cho biết mấy người cứu bé hôm qua nói là vũng nước này khá sâu. Gia đình đang lo hậu sự cho bé trai đuối nước.

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