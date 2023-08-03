Chủ quán ở TP.HCM lên tiếng khi khách tố có dao lam trong bún bò

Đời sống 03/08/2023 16:59

Những ngày qua, cộng đồng mạng "dậy sóng" clip khách tố có dao lam trong bịch bún bò.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, clip chị Q.N. đăng tải trên mạng xã hội thì chị mua 2 phần bún bò tại một quán trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TP HCM). Khi mang về nhà, chị Q.N. phát hiện có một chiếc dao lam trong phần bún bò mua tại quán. Chị N. mang hai phần bún bò ra "khiếu nại" với chủ quán.

Tại đây, chủ quán không chịu trách nhiệm chuyện dao lam "xuất hiện" trong phần bún bò bởi vì khách đã mang ra khỏi quán. Về việc này, chị N. nói rằng không chắc là dao lam là do lỗi của quán, cũng có thể trong rau.

Về nghi vấn câu like hoặc cố tình "chơi" chủ quán, chị N. phản hồi trên mạng xã hội: "Mình làm spa, không kinh doanh dịch vụ ăn uống nên không cần phải chơi xấu như vậy".

Chủ quán ở TP.HCM lên tiếng khi khách tố có dao lam trong bún bò - Ảnh 1
 Một thực khách mua 2 phần bún bò mang đi sau đó mang đến quán khiếu nại vì cho rằng có dao lam trong một phần bún bò - Ảnh: Báo Người Lao Động

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà L. (chủ quán) cho biết: "Sự việc xảy ra đã hơn hai tháng. Lúc đó nữ khách hàng mua 2 phần bún bò mang đi. Sau khi mang về nhà thì khách đến nói có dao lam trong bún bò.

Ban đầu khách nói là dao lam trong nước lèo nhưng sau đó lại nói dao lam trong rau. Nếu ăn tại quán mà có dao lam tôi chịu trách nhiệm còn mang đi tôi không biết được chuyện gì xảy ra. Tôi bán ở đây đã lâu, khách hàng của tôi cũng khá nhiều nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Tôi không cần giải thích vì quán tôi vẫn buôn bán bình thường, khách vẫn ủng hộ đều đều".

 

Về việc dao lam có thể xuất hiện trong nước dùng hay trong rau, bà L. nói thêm: "Nếu có dao lam thì nó sẽ chìm dưới đáy nồi chứ không nổi lềnh bềnh cho mình múc vào túi ni lông. Còn nếu nói trong rau thì chồng tôi rửa từng cọng rau, khi lấy rau cho khách cũng chỉ một nhúm lẽ nào không nhìn thấy?".

Về việc clip xuất hiện trên mạng, bà L. bức xúc: "Chỉ có trời hại mới ra chuyện chứ người hại không nhằm nhò gì đâu. Bây giờ trên mạng bày ra nhiều trò để câu like, câu view lắm.

Bữa đó tôi lu bu bán cho khách chứ không tôi đã mời công an xuống làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng vì khách nói như vậy nên tôi cũng đã hoàn lại tiền phần bún bò khách đã đổ ra tô.

Các chủ quán cần cẩn thận trước những sự việc lùm xùm tại quán, nếu xảy ra chuyện thì nên gọi công an xuống liền để tránh thiệt thân".

Chủ quán ở TP.HCM lên tiếng khi khách tố có dao lam trong bún bò - Ảnh 2
Thức ăn luôn tiềm ẩn các bệnh truyền nhiễm nếu không được bảo quản, chế biến theo quy định - Ảnh: Báo Nhân dân

Theo thông tin từ báo Nhân dân, dựa vào quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm: sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, kinh doanh thức ăn đường phố, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, sơ chế nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ... Đây là bất cập gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Ngoài ra, mặc dù không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, biết thực phẩm chưa chắc đã bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nhưng do giá rẻ, tiện lợi nên vẫn được những người dễ dãi lựa chọn… Có nhiều nguyên nhân khiến thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP như việc bày bán thực phẩm ngoài trời, không được che đậy cẩn thận, không được bảo quản lạnh... sẽ dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn, dính bụi bẩn đường phố; nguồn gốc thực phẩm không được bảo đảm, tẩm ướp quá nhiều hóa chất chống thối trong quá trình vận chuyển trước khi chế biến món ăn. Bên cạnh đó, nhiệt độ mùa hè là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn có hại như tả, thương hàn… phát triển mạnh.

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Từ khóa:   an toàn thực phẩm tin nóng tin moi

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