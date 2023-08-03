Ô tô tập lái va chạm xe 7 chỗ, lật xuống bờ ruộng ở Long An

Cú va chạm mạnh làm ô tô 7 chỗ lao vào lề phụ, sau đó “bay” luôn xuống mương làm nhiều hoa màu của người dân hư hỏng nặng.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 12h trưa 3/8, xe tải tập lái BKS 62M-0902 của một trường dạy lái xe trên địa bàn huyện Bến Lức (Long An), lưu thông trên tuyến đường tỉnh 839, khi vào khu vực gần vòng xoay Giồng Ông Bạn thuộc xã Bình Thành, huyện Đức Huệ thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ chạy chiều ngược lại va chạm vào.
Cú va chạm mạnh làm ô tô 7 chỗ lao vào lề phụ, sau đó “bay” luôn xuống mương làm nhiều hoa màu của người dân hư hỏng nặng.
Lúc này, trong xe có một số người tìm cách đẩy cửa thoát ra ngoài, chỉ bị xây xát nhẹ, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng.
Theo thông tin từ báo An toàn và Giao thông, trên xe tập lái có thầy giáo và hai học viên đang thực hiện bài tập đường dài, không xảy ra thương tích. Tuy nhiên xe tập lái cũng hư hỏng nhẹ phần hông xe.
Nhập được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Huệ (Long An), nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra.