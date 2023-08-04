Ngay sau khi nhận thông tin, CDC Đắk Nông phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, xác minh cho thấy, 40 ngày trước, cháu T.H. bị chó của hàng xóm cắn chảy máu, nhưng gia đình không đưa đi tiêm phòng dại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào tối ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân là cháu T.H. (SN 2018), trú tại bon Jâng Kriêng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.

Sau khi cắn H., con chó đã chạy lung tung và cắn thêm một số người rồi bị chết sau 6 ngày. Từ ngày 29-31/7/2023, cháu H. bị sốt nhẹ và tự điều trị bệnh tại nhà.

40 ngày sau, cháu H. tử vong, 3 cháu còn lại bị phơi nhiễm - Ảnh: Internet

Sáng 1/8, bệnh nhân có biểu hiện sợ gió, sợ nước và sợ người lạ, người nhà đã đưa đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Sau khi nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng tăng tiết nước bọt, hốt hoảng và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để theo dõi, điều trị tiếp. Tại đây, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân không qua khỏi nên đã cho xuất viện. Bệnh nhân đã tử vong trên đường về nhà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiếp đó, qua điều tra tại cộng đồng, cán bộ y tế còn phát hiện thêm 3 trường hợp bị phơi nhiễm gồm: cháu Đ.H (SN 2014) và Đ.T (SN 2017, cùng là anh trai của T.H) và cháu Đ.H (SN 2013, hàng xóm).

Ba trường hợp phơi nhiễm này đều có yếu tố cùng bị 1 con chó cắn cháu T.H. cắn, nhưng đều không xử lý vết thương ngay tức thì, không tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại. Hiện 3 trường hợp này đang có triệu chứng sốt nhẹ và đã được tiêm 1 liều vắc xin đầu tiên trong ngày 1/8.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với CDC Đắk Nông họp bàn về các trường hợp mắc bệnh dại tại xã Quảng Tân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trường hợp bị bệnh dại và 3 trường hợp bị phơi nhiễm đã được CDC Đắk Nông lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm.

Để chủ động phòng chống bệnh dại tại huyện Tuy Đức, CDC đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức phối hợp với Trạm Y tế xã điều tra, giám sát, xác minh ca bệnh và các yếu tố dịch tễ liên quan tại khu vực ghi nhận ca bệnh.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc và nghi ngờ mắc bệnh dại tại cơ sở y tế, ngoài cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc dại để cách ly, điều trị, khoanh vùng, xử lý kịp thời theo đúng quy định.