Mưa lớn nhiều ngày liên tục gây ra một trận lũ quét tại khu vực hồ ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 4/8, Sóc Sơn là địa bàn có lượng mưa cao nhất trên toàn địa bàn TP Hà Nội (56,8mm/giờ). Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại một số điểm ở xã Minh Trí và xã Nam Sơn.

Mưa lớn cuốn trôi nhiều đất đá chia cắt nhiều tuyến đường. Trên tuyến đường ở khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Tâm) nhiều ô tô bị đất đá vùi lấp ngang thân.

Hàng loạt ô tô bị đất đá vùi lấp - Ảnh: VietNamNet

Hàng dài ôtô bị mắc kẹt tại khu vực này - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một lãnh đạo xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, vụ sạt lở diễn ra gần khu vực hồ Ban Tiện. Theo thống kê ban đầu, tình trạng sạt cục bộ khiến hàng chục xe mắc kẹt.

Vị lãnh đạo cho biết, những ngày gần đây, Hà Nội diễn ra tình trạng mưa liên tục dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực này. "Hầu hết những xe chịu ảnh hưởng là xe của những khách đến nghỉ dưỡng" - vị lãnh đạo cho biết.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, nhanh chóng thông xe.

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