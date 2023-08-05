Chủ quán ở Hà Nội ngỡ ngàng khi khách chuyển nhầm gần 500 triệu đồng tiền ăn ốc

Đời sống 05/08/2023 06:30

Mới đây, sự việc liên quan tới chuyện khách hàng tới quán ốc hải sản dùng bữa và chuyển nhầm khoản tiền gần 500 triệu đồng cho chủ quán đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin từ báo Lao Động, anh Đào Trung Thắng cho biết, vào tối ngày 3/8, sau khi thu dọn hàng và kiểm tra tài khoản, anh tá hỏa khi phát hiện mình nhận được món tiền gần 500 triệu đồng của 2 vị khách vừa ăn trước đó, trong khi hóa đơn của họ chỉ hết 487.000 đồng.

Anh Thắng kể, khách hàng tới ăn là một cặp đôi giống vợ chồng. Họ chỉ gọi các món đơn giản như lạc, mực hấp, nộm sứa, cháo hàu và một lon nước ngọt. Lúc này, do khách tới quán khá đông, lại thêm nhiều người đứng chờ ở quầy thu ngân, khi nhận được tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại, anh Thắng chỉ kịp nhìn mấy số đầu 487 đúng như hóa đơn.

Sau khi phát hiện vụ việc, tới sáng ngày 4.8, anh Thắng vẫn chưa thấy khách quay lại nhận số tiền chuyển khoản nhầm, hai vợ chồng anh quyết định đăng tải thông tin, nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.

Bên cạnh đó, anh Thắng cũng vội qua ngân hàng nhờ kiểm tra xem liệu có phải lỗi chuyển tiền sai từ phía ngân hàng hay không. Tuy nhiên, sau khi duyệt thông tin, nhân viên ngân hàng cho biết, đây là lỗi chuyển nhầm từ phía khách hàng.[Hai vị khách tới ăn ốc chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng.

Chủ quán ở Hà Nội ngỡ ngàng khi khách chuyển nhầm gần 500 triệu đồng tiền ăn ốc - Ảnh 1
Hai vị khách tới ăn ốc chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến sáng 4/8, anh tới ngân hàng nhờ nhân viên tra soát. Cùng lúc, anh đăng tải thông tin, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp khách hàng Sau khi có được số điện thoại của vị khách, anh Thắng chủ động liên lạc và tìm được vị khách. Lúc này, anh Đ vẫn chưa biết mình đã chuyển nhầm khoản tiền lớn từ tối hôm trước.

Chiều cùng ngày, anh Thắng và anh Đ hẹn gặp nhau tại một ngân hàng trên quận Cầu Giấy. Tại đây, chủ quán ốc hải sản đã chuyển lại toàn bộ số tiền gửi nhầm cho anh Đ.

Chủ quán ở Hà Nội ngỡ ngàng khi khách chuyển nhầm gần 500 triệu đồng tiền ăn ốc - Ảnh 2
Anh Thắng (trái) đã gửi lại toàn bộ số tiền thừa cho anh Đ. - Ảnh: Báo Dân trí

Trong khi đó, anh Đ, "nhân vật chính" trong câu chuyện, hoàn toàn không nhận ra đã chuyển nhầm tiền, cho tới khi nhận được cuộc điện thoại từ phía anh Thắng.

"Sáng sớm 4/8, tôi có cuộc họp gấp với khách nên chưa có thời gian rà soát các khoản tiền ra vào trong ngày. Chắc chắn sớm muộn tôi cũng phát hiện ra thôi. Nhưng đến khi anh Thắng gọi điện, tôi mới biết", anh Đ nói.

Cũng theo anh Đ, thực ra anh vốn là khách quen của quán anh Thắng từ trước đó khá lâu. Đó là thời điểm gia đình anh Thắng còn mở bán ở khu vực Mỹ Đình. Sau này, chủ quán chuyển cửa hàng về đường Hồ Tùng Mậu, anh Đ không hề biết. Cho tới ngày 3/8 vô tình tới đây ăn tối, anh Đ mới phát hiện ra.

"Quán phục vụ đồ ăn ngon, chất lượng, giá cả hợp lý. Nhất là sau vụ việc này, tôi càng có lý do để quay lại ủng hộ nhiều hơn", anh Đ vui vẻ cho biết.

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