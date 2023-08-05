Học sinh lớp 1 tại TP.HCM chính thức tựu trường vào ngày 21/8

Đời sống 05/08/2023 11:35

Vào ngày 5/8, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM cho biết, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều tựu trường vào ngày 28-8 (kể cả hệ giáo dục thường xuyên). Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường ngày 21/8. Trong đó, tất cả các trường từ mầm non đến THPT đều khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM còn cho biết, các trường sẽ bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới từ 5/9. Thời gian từ ngày tựu trường đến ngày khai giảng không giảng dạy kiến thức.

Thời điểm này các trường chỉ hướng dẫn học sinh thực hiện nề nếp học tập, chuẩn bị tâm thế cho việc học mà thôi. Học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn các lớp khác cũng vì lý do này. Theo khung kế hoạch thời gian năm học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, lễ khai giảng năm học mới đối với cấp mầm non, phổ thông diễn ra vào ngày 5/9.

Tuy nhiên các địa phương có thể cho học sinh tựu trường trước đó một tuần lễ, có nghĩa khoảng tuần cuối tháng 8/2023.

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM chính thức tựu trường vào ngày 21/8 - Ảnh 1
Học sinh lớp 1 tại TP.HCM sẽ chính thức tựu trường ngày 21/8 - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào kế hoạch thời gian năm học, các địa phương tổ chức kết thúc học kỳ I trước 15/1/2024 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25/5/2024. Năm học 2023 - 2024 sẽ kết thúc trước 31/5/2024.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Lịch tổ chức thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ có kế hoạch riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

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