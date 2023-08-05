Hàng chục người tập trung cứu nữ điều dưỡng rơi xuống cống sâu thi công ở Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), cho biết, tại đây vừa cấp cứu một ca bệnh hi hữu, đó chính là nữ điều dưỡng của bệnh viện này bị rơi xuống hố cống sâu hơn 2m.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 4/8, ông Phạm Văn Học, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), cho biết, tại đây vừa cấp cứu một ca bệnh hi hữu, đó chính là nữ điều dưỡng của bệnh viện này bị rơi xuống hố cống sâu hơn 2m.

Sáng cùng ngày, nữ điều dưỡng trú tại xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đi ra đường gần nhà. Khu vực này đang có hệ thống cống thoát nước thi công. Vì sơ ý bước lên nắp cống, chị bị tụt sâu xuống hố sâu. Sau đó, nhiều khối bê tông từ nắp cống gãy và đổ sập, đè lên nữ điều dưỡng này.

Nhiều người cứu nữ điều dưỡng rơi xuống cống - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hàng chục công nhân, người dân khu vực đã nhanh chóng tập trung cứu nạn nhân. Đồng thời, tổ cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã về hiện trường hỗ trợ. Khu vực hố sâu 2m, có nước kèm theo nhiều bê tông nên mất nhiều thời gian để cứu nạn nhân. May mắn, mực nước ở dưới cống không quá lớn nên nạn nhân không bị ngạt nước.

Xe cấp cứu 115 của bệnh viện tới hiện trường nhanh chóng sơ cứu cho nữ điều dưỡng và đưa về cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả chụp CT, nữ điều dưỡng gãy 9 xương sườn kèm theo nhiều vết thương phần mềm. Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

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