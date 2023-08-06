Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém chết người trước quán karaoke xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào tối ngày 5/8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém người trước quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, anh H.Đ.V (sinh năm 1995, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đến hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Đến 16 giờ, giữa anh V. và nhân viên quán là anh L.A (sinh năm 1994, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền.

Tại đây, anh A. dùng dao rượt chém tới tấp anh V. từ trong quán ra trước vỉa hè đường, khiến nạn nhân ngã gục. Khi nạn nhân đã không còn kháng cự, nghi phạm vẫn tiếp tục dùng dao chém liên tiếp. Chứng kiến đối tượng hung hãn, người dân không dám lại gần can ngăn.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nhân viên quán karaoke ở Đà Nẵng chém khách tử vong - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng gây án, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

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