Kinh hoàng nhân viên quán karaoke chém khách tử vong ở Đà Nẵng

Đời sống 06/08/2023 06:15

Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém chết người trước quán karaoke xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào tối ngày 5/8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém người trước quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, anh H.Đ.V (sinh năm 1995, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đến hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Đến 16 giờ, giữa anh V. và nhân viên quán là anh L.A (sinh năm 1994, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền.

Tại đây, anh A. dùng dao rượt chém tới tấp anh V. từ trong quán ra trước vỉa hè đường, khiến nạn nhân ngã gục. Khi nạn nhân đã không còn kháng cự, nghi phạm vẫn tiếp tục dùng dao chém liên tiếp. Chứng kiến đối tượng hung hãn, người dân không dám lại gần can ngăn.

Kinh hoàng nhân viên quán karaoke chém khách tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nhân viên quán karaoke ở Đà Nẵng chém khách tử vong - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng gây án, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Bé trai sơ sinh nghi bị sát hại trong bãi rác ở Đồng Nai: Phát thông báo tìm thân nhân

Bé trai sơ sinh nghi bị sát hại trong bãi rác ở Đồng Nai: Phát thông báo tìm thân nhân

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát thông báo truy tìm tung tích người thân bé sơ sinh tử vong nghi do bị sát hại cạnh bãi rác.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tin nóng tin moi mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 49 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 34 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 34 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi