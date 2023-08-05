Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát thông báo truy tìm tung tích người thân bé sơ sinh tử vong nghi do bị sát hại cạnh bãi rác.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 4/8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát thông báo truy tìm tung tích người thân bé sơ sinh tử vong nghi do bị sát hại cạnh bãi rác.

Trước đó, ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo người dân phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bọc trong một túi nilon màu đen, giới tính nam, dài 54cm, da vàng, tóc đen, toàn thân không có quần áo, quanh cổ quấn 1 quần lót phụ nữ, bên ngoài cuốn một váy màu đen (của phụ nữ).

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai sơ sinh tại bãi rác - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch hiện đang thông báo người dân hỗ trợ truy tìm tung tích nạn nhân, cha, mẹ đẻ, thân nhân của nạn nhân để điều tra sự việc.

Ai biết thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch. Trường hợp cần thiết có thể liên hệ Điều tra viên Nguyễn Tiến Hùng theo số điện thoại: 0932492222 hoặc số điện thoại trực ban cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch: 02513521.041.

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