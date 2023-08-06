Công an đang điều tra vụ án chồng đâm chết vợ xảy ra sáng 5/8 tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Nguyên (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho hay trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ trọng án, mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng.

Nạn nhân là chị N.T.L. (SN 1985) đã bị chồng mình là Ngô Văn Tự (SN 1982) dùng hung khí đâm chết.

Cụ thể, sáng 5/8, trong khi trồng cây trước cửa nhà, Ngô Văn Tự và vợ là chị N.T.L. (trú tại thôn Phương Quả Nam, xã Quỳnh Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Do không giữ được bình tĩnh, Tự cầm hung khí đâm chị L. bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng nên chị L. đã tử vong sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Quỳnh Nguyên nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ trọng án, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo về Công an huyện Quỳnh Phụ cùng lực lượng chức năng thụ lý giải quyết.

Gia đình nạn nhân có mở cửa hàng tạp hóa. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng chị L. chưa xảy ra mâu thuẫn lớn. Hiện, Ngô Văn Tự đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.

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