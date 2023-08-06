Chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt. Tính đến 10h sáng nay (6.8) tại một số đoạn tuyến, các phương tiện vẫn không thể qua lại, kể cả đi bộ.
Mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá lăn vào nhà làm 2 cháu nhỏ của một hộ gia đình ở bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang là Cứ Thị Tú U (sinh năm 2021) và Cứ Thị T (sinh năm 2023) thiệt mạng. Bên cạnh đó, 31 ngôi nhà cũng bị thiệt hại nặng nề.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, ngay trong đêm, Huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời thành lập 2 tổ công tác tiếp cận vào các xã bằng đường bộ; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm toàn huyện mất điện và mất liên lạc hoàn toàn với hai xã. Hiện huyện đang chỉ đạo, cảnh báo các phương tiện không lưu thông, không nên dừng, đỗ, trú, tránh ở những khu vực taluy cao, độ dốc lớn.