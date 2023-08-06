Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt. Tính đến 10h sáng nay (6.8) tại một số đoạn tuyến, các phương tiện vẫn không thể qua lại, kể cả đi bộ.

Mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá lăn vào nhà làm 2 cháu nhỏ của một hộ gia đình ở bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang là Cứ Thị Tú U (sinh năm 2021) và Cứ Thị T (sinh năm 2023) thiệt mạng. Bên cạnh đó, 31 ngôi nhà cũng bị thiệt hại nặng nề.