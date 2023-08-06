Khoác vai tiểu thư nhà quyền quý, người phụ nữ ở Đà Nẵng lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng

Đời sống 06/08/2023 11:37

Công an huyện Hòa Vang cho biết vừa ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Đỗ Thị Yến Ly (35 tuổi, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 6/8, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa có lệnh tạm giữ người khẩn cấp với Đỗ Thị Yến Ly (35 tuổi, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, ngày 3/8, lực lượng chức năng nhận đơn trình báo của gia đình bà N.T.K.Y. (trú huyện Hòa Vang) bị con dâu Đỗ Yến Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoác vai tiểu thư nhà quyền quý, người phụ nữ ở Đà Nẵng lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Đỗ Thị Yến Ly lừa đảo nhà chồng 2,4 tỷ đồng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ VTC News, qua điều tra, công an huyện Hòa Vang xác định, tháng 4/2022 Yến Ly vào TP Đà Nẵng. Qua chuyến xe Grab do anh V.N.K. (29 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm tài xế, Ly lấy tên giả là Đỗ Yến Nhi, sau nhiều lần đi lại, trò chuyện đã chiếm được tình cảm của anh K.

Tháng 7/2022, anh K. đưa Ly về nhà ra mắt. Tại đây, Ly đã nói dối rằng nhà mình ở Gia Lai, đang sở hữu Công ty xe khách Việt Tiến.

Đến tháng 9/2022, Ly thông báo có thai với anh K. và dự định tổ chức đám cưới. Ly bỏ ra 100 triệu đồng thuê người đóng giả cha mẹ và họ hàng nhà gái tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Ly mượn thêm 1 sổ đỏ, 1 sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa người cho thuê tại đám cưới trao cho vợ chồng Ly.

Khoác vai tiểu thư nhà quyền quý, người phụ nữ ở Đà Nẵng lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Số sổ đỏ đối tượng làm giả để lấy niềm tin từ nhà chồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đám cưới xong, Ly về nhà anh K. sinh sống. Giai đoạn này, Ly nhiều lần đưa thông tin gian dối mượn tiền của nhà chồng để chiếm đoạt.

Ly “vẽ” câu chuyện rằng, bố mẹ đã mua cho vợ chồng Ly 2 xe khách loại 34 chỗ ngồi chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng. Cùng với đó, đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển loại 16 chỗ. Tiếp đó, Ly báo với gia đình anh K. đã được bố mẹ mua căn nhà giá 9 tỷ đồng ở địa chỉ số 5 đường Đồng Trí 5, TP Đà Nẵng (thực tế nhà này Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng) và muốn mua thêm lô đất căn nhà bên cạnh nhưng thiếu tiền.

Bà Y. vì tin tưởng con dâu đã nhiều lần cho Ly vay với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng để mua xe, đất. Đến khi biết con dâu lừa đã làm đơn trình báo công an. Thời điểm gửi đơn trình báo, gia đình vẫn không biết tên thật của Nhi là Ly.

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