Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Đời sống 06/08/2023 17:02

Vào rạng sáng 6/8, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Văn phòng quản lý Đường bộ III.1 (Khu quản lý Đường bộ III) cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Cụ thể, lúc 2 giờ 30 sáng nay 6.8, xe tải BS 29H-791.49 (chưa xác định được tài xế điều khiển) lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam, khi đến Km41+ 695 thuộc địa phận xã Bình Quý, H.Thăng Bình (Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS 50H - 200.01 (chưa xác định được tài xế điều khiển) chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi - Ảnh 2
Giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ách tắc nhiều giờ - Ảnh: Báo Thanh niên
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi - Ảnh 3
Đến 10h20, các phương tiện được điều đến hiện trường để cứu hộ 2 xe gặp nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe hư hỏng nặng, nằm chắn ngang mặt đường bên phải của cao tốc. Cả 2 tài xế bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Giao thông qua khu vực tai nạn bị tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phân luồng cho xe lưu thông xuống trạm thu phí Hà Lam tại Km40+880. Đồng thời, xe cẩu cũng được điều đến hiện trường tham gia cứu hộ. 

Hai xe gặp nạn chở trái cây và hàng chuyển phát nhanh. Nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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