11 người phải nhập viện sau khi ăn cơm tại một đám ma ở Sa Pa

Đời sống 07/08/2023 13:17

Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi dự một đám tang ở thị xã Sa Pa, 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 7/8, Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi dự một đám tang ở thị xã Sa Pa, 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện điều trị.

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 11 người ở xã Hoàng Liên (thị xã Sa pa) phải vào viện cấp cứu, điều trị - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Cụ thể, gia đình ông Má A T. tổ chức đám tang cho con trai, có nhiều người dân địa phương, anh em, họ hàng ở các xã khác đến dự và ăn cơm từ 11 giờ trưa ngày 04/8/2023 đến tối ngày 05/8/2023 với các món thịt lợn nấu canh (luộc), tiết canh, canh rau bắp cải, rượu trắng, cơm trắng. 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 05/8/2023, có 11 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Hiện sức khỏe các bệnh nhân dần ổn định.

 

11 người phải nhập viện sau khi ăn cơm tại một đám ma ở Sa Pa - Ảnh 2
Khu vực ăn uống tập thể - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, qua tìm hiểu một số người dân địa phương cho thấy, người dân tộc H’Mông có phong tục khi có đám ma, người cùng làng, anh em mang thực phẩm như: Lúa, gạo, thịt, rượu… đến để góp cho chủ nhà làm cỗ, chủ nhà thường mổ lợn, mổ trâu để cúng và tiếp khách. 

Việc ăn uống đông người trong nhiều ngày, điều kiện về chế biến thực phẩm không đảm bảo, nguyên liệu lại được góp từ nhiều người khác nhau, không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, chứa đựng thực phẩm, lại chế biến món tiết canh là nguy cơ cao gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

 

Do đó, ngành y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo các cơ quan chức năng cần có hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân thay đổi những thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh, qua đó phòng ngừa nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm ở những nơi tụ tập đông người như trường hợp vừa xảy ra trên địa bàn.

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