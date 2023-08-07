Trong khi đi làm nhiệm vụ, nhân viên một đơn vị ở Tổ 2, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, phát hiện một thi thể nữ nằm trong bồn hoa cây xanh công viên.

Theo thông tin từ VTC News, vào hơn 7h ngày 7/8, khi đi làm nhiệm vụ, nhân viên một đơn vị ở tổ 2, khu Nam Trung (phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh) phát hiện thi thể nữ giới nằm trong bồn hoa cây xanh.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đưa thi thể đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển và tổ chức xác minh danh tính.

Nơi tìm thấy thi thể cô gái ở Quảng Ninh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Vietnam+, trước đó, gia đình ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đăng tìm con gái bị tự kỷ đi khỏi nhà, cơ quan chức năng đã mời gia đình đến nhận diện.

Người thân trong gia đình đã xác định đúng là con mình. Theo đó, người tử vong là P.T.D (sinh năm 2004, hộ khẩu tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long). P.T.D bị bệnh tự kỷ từ bé, đang theo học Trung học Phổ thông thì gia đình phải cho nghỉ.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

11 người phải nhập viện sau khi ăn cơm tại một đám ma ở Sa Pa Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi dự một đám tang ở thị xã Sa Pa, 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-thi-the-co-gai-19-tuoi-trong-tinh-trang-loa-the-o-truong-ai-hoc-ha-long-608105.html