VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, quê Hậu Giang) về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 7/8, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, quê Hậu Giang) về tội Giết người. Nạn nhân vụ án là chị M.T.L. (35 tuổi, quê Hậu Giang, làm nghề bán cá).

Theo hồ sơ, Hòa và chị L. sống chung như vợ chồng từ năm 2019. Tháng 5, chị L. chuyển về sống cùng 2 chị gái ở phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương).

Khoảng 12h ngày 28/7, trong lúc nhậu với bạn, Hòa thấy chị L. đăng ảnh thân mật với người đàn ông khác trên Facebook nên bực tức. Đến 16h cùng ngày, Hòa nhờ Nghĩa (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy chở đi có công việc, không nói đến gặp chị L.. Đi cùng Hòa còn có Phan Văn Lạt chở theo Nguyễn Minh Khánh.

Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: VietNamNet

Khi đi, Hòa cầm theo con dao dài khoảng 30cm, giấu trong áo khoác. Đến nơi, Hòa cầm dao bước đến nơi chị L. đang bán cá. Chị L. hoảng sợ, bỏ chạy vào bên trong nhưng bị Hòa chém nhiều nhát vào cổ và tay. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Hòa ra xe Nghĩa đang chờ và tẩu thoát.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến ngày 29/7, Hòa đến Công an phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Phan Văn Lạt và Nguyễn Minh Khánh cũng ra công an đầu thú.

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