Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ Trần Phi Tùng (28 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 8/8, Công an quận Cẩm Lệ thông tin, Công an quận vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Trần Phi Tùng (SN 1995; quê thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Giết người”. Tại cơ quan điều tra, Trần Phi Tùng thừa nhận, do có mâu thuẫn, ghen tuông tình ái với nạn nhân là chị Nguyễn Thị D (SN 2001; trú 36 Bình Thái 2, Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nên đã không làm chủ được bản thân, đến tận nhà chém người yêu trọng thương.

Cụ thể, từ tháng 1/2023, Tùng từ Huế vào Đà Nẵng để làm đầu bếp cho 1 quán nhậu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, rồi quen biết với chị Nguyễn Thị D làm nghề buôn bán trái cây tại chợ Hòa Cầm. Đang yêu đương mặn nồng, đến đầu tháng 8/2023, chị D nhắn tin chia tay với Tùng nhưng không nói lý do. Chị D ngoài ra còn gửi hình người yêu mới và tin nhắn thách thức Tùng nên Tùng nảy sinh ý định giết chị D, sau đó tự tử. Trần Phi Tùng tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 7h ngày 7/8, mặc dù đang ở quê, nhưng sau khi nhận được tin nhắn “chấm dứt quan hệ”, Tùng nổi cơn tức giận, lập tức bắt xe khách di chuyển từ Huế vào TP Đà Nẵng. Tùng xuống xe tại quận Liên Chiểu, sau đó đón xe ôm di chuyển đến khu vực chợ Hoà Cầm. Tùng đi bộ đến lô số 5 hàng trái cây trên đường Phong Bắc 16, nơi chị D đang buôn bán. Thấy chị D đang bán dừa cho khách, Tùng đi bộ vòng ra sau lưng chị D, tay phải cầm lấy con dao chặt dừa để sẵn ở trên bàn đưa lên chém từ trên xuống dưới, từ trái qua phải 4-5 nhát vào vùng sau đầu, vùng gáy, vùng cổ của chị D.

Bị chém bất ngờ nên chị D đưa tay lên ôm cổ thì Tùng tiếp tục chém và dùng tay trái kẹp cổ chị D kéo ra phía trước. Khi vừa kéo ra thì chị D la lên và Tùng tự cầm dao cứa vào cổ của mình. Thấy vậy, người dân can ngăn, khống chế, tước dao trên tay Tùng và đưa chị D đi cấp cứu. Tùng bị Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hoà Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khống chế, bắt giữ và đưa đi sơ cứu. Vết thương ở cổ của Tùng bị hở dài 5 cm, sâu 0,5cm. Bác sĩ sau khi khâu xong, chỉ định Tùng không cần phải nhập viện nên Cơ quan Công an đã đưa Tùng về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

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