Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 8/8, Công an quận Cẩm Lệ thông tin, Công an quận vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Trần Phi Tùng (SN 1995; quê thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phi Tùng thừa nhận, do có mâu thuẫn, ghen tuông tình ái với nạn nhân là chị Nguyễn Thị D (SN 2001; trú 36 Bình Thái 2, Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nên đã không làm chủ được bản thân, đến tận nhà chém người yêu trọng thương.