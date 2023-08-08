Người dân khốn đốn trước sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai: Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà

Đời sống 08/08/2023 16:37

Vào ngày 8/8, hình ảnh gây xôn xao dư luận về việc vỡ đập hồ thải tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 8/8, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Tả Phời (TP Lào Cai) xác nhận vào khoảng 8h30, một đoạn bờ đập hồ chứa nước thải tuần hoàn của Nhà máy tuyển quặng đồng, thuộc Công ty Cổ phần đồng Tả Phời bị vỡ, khiến lượng lớn nước thải trong hồ tràn ra bên ngoài. 

"Một lượng lớn nước trong hồ thải đổ ra, mang theo nhiều đất đá tràn vào làm ngập nhiều nhà dân và một số diện tích hoa màu, rất may không có thiệt hại về người", ông Hưng thông tin.

 

Người dân khốn đốn trước sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai: Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà - Ảnh 1
Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà dân - Ảnh: VTC News

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài dẫn đến lượng nước trên thượng nguồn dồn về hồ thải nhiều. Đến sáng nay, lượng nước về hồ tăng đột biến, do vậy cống xả tràn gặp sự cố, gây tràn nước xuống khu vực hồ phụ và chảy xuống hạ lưu thuộc thôn Phời 3.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Đồng thời, chính quyền thông báo trên hệ thống loa phát thanh để người dân biết và sơ tán kịp thời đến nơi an toàn.

Chính quyền xã Tả Phời đã đến làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần đồng Tả Phời, yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đập, thống kê đền bù mọi thiệt hại cho người dân. Đặc biệt, xã đề nghị công ty phải có phương án gia cố đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ chứa, không để xảy ra tình trạng mất an toàn tương tự.   

Người dân khốn đốn trước sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai: Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà - Ảnh 2
Sự cố vỡ cống xả tràn của hồ thải tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.Lào Cai cho biết, vào hồi 8 giờ sáng 8/8, tại khu vực hồ thải Công ty cổ phần đồng Tả Phời-Vinacomin xảy ra hiện tượng nước chảy mạnh tràn vào các hộ dân sinh sống tại hạ lưu và tiếp tục có nguy cơ dâng cao. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tả Phời đã kịp thời triển khai di chuyển toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tính đến thời điểm báo cáo,  có 46 hộ, với 220 nhân khẩu và trụ sở Đảng ủy, UBND, Công an xã bị ngập úng. Hiện chưa thống kê được về thiệt tài sản và cây cối hoa màu đến nơi an toàn và không có thiệt hại về người.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP.Lào Cai đã chỉ đạo xã Tả Phời, Công ty đồng Tả Phời triển khai các phương án khắc phục không để vỡ thêm cống thoát nước mạch và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, thức ăn và đồ uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

 

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