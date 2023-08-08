Thương tâm: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong khi đang sửa đường

Đời sống 08/08/2023 16:56

Vào ngày 8/8, nữ công nhân của Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bị xe tải cán tử vong khi đang thực hiện công tác bảo dưỡng trên quốc lộ.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 8h sáng nay 8/8, bà B.T.H (48 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, công nhân) cùng các đồng nghiệp của Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh (Công ty cổ phần 456) thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

 

Khoảng 30 phút sau, khi nhóm công nhân đang bảo dưỡng tại Km 557+010 quốc lộ 1A thì xe tải mang BKS 29H - 812.59 di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam bất ngờ lao tới, tông thẳng vào khu vực làm việc. Bà H. tử vong tại chỗ.

Thương tâm: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong khi đang sửa đường - Ảnh 1
Khi đang thực hiện công tác bảo dưỡng trên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, nữ công nhân của Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh bị xe tải cán tử vong - Ảnh: VietNamNet
Thương tâm: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong khi đang sửa đường - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan quản lý đường bộ phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh, Công ty cổ phần 456 và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Theo nhân chứng cho biết, thời đểm các công nhân thực hiện công việc bảo dưỡng thường xuyên trên quốc lộ 1 có trang bị hệ thống biển cảnh báo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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