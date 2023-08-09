Người phụ nữ bị 'khoắng sạch' 5 tỷ đồng sau cuộc gọi dọa 'có lệnh bắt giam'

Đời sống 09/08/2023 06:35

Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H (SN 1987, ngụ Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng qua mạng

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 8/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Hải Châu hù họa, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của một phụ nữ.

Cụ thể, qua trình báo của chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú Đà Nẵng) gửi Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tháng 7/2023, chị nhận cuôc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Sau một hồi trao đổi, người này cho biết chị H. đang bị điều tra vì tham gia và là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy. Người này yêu cầu chị H. khai báo lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang sử dụng, số tiền có trong tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, người này gửi “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (giả) cho chị H.

 

Người này tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu chị H. cài đặt ứng dụng có tên là “Phần mềm bảo mật” có logo Bộ Công an nhưng thực chất đây là ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Sau khi chị H. làm theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Người phụ nữ bị 'khoắng sạch' 5 tỷ đồng sau cuộc gọi dọa 'có lệnh bắt giam' - Ảnh 1
Lệnh bắt hình sự và phong tỏa tài sản giả mạo các đối tượng gửi cho chị H. qua Zalo - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều lần về thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện hăm dọa để lừa đảo nhưng vẫn có người mất cảnh giác, bị chiếm đoạt tiền. Đặc biệt, gần đây thủ đoạn ngày càng tinh vi khi yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an có chứa mã độc.

Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người lạ. Đặc biệt, không nên làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng đáng ngờ dù đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.

Người dân khốn đốn trước sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai: Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà

Người dân khốn đốn trước sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai: Dòng nước xám xịt, ô nhiễm tràn vào nhà

Vào ngày 8/8, hình ảnh gây xôn xao dư luận về việc vỡ đập hồ thải tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xem thêm
Từ khóa:   mạo danh công an lừa đảo tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 43 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 58 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 43 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi