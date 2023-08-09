Xảy ra sự cố chập điện trong đêm, gần 10.000 con gà của một hộ dân ở Hà Tĩnh chuẩn bị đến ngày xuất chuồng bị chết ngạt.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 9/8, anh Phan Văn Xuân (45 tuổi, ở xóm 3, xã Phúc Đồng) - cho biết, sự cố chập điện làm hỏng quạt gió vào 23h tối ngày 7/8 khiến khoảng 10.000 con gà trong trại chăn nuôi của anh bị chết ngạt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương kêu gọi các tổ chức đoàn thể cùng với Hội Nông dân huyện Hương Khê cũng vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ “giải cứu”. Tuy nhiên, theo anh Xuân việc mua “giải cứu” cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 2.000 con gà bị chết. Còn lại, do số lượng chết lớn quá, làm thịt không kịp nên bốc mùi, không đảm bảo chất lượng nữa nên gia đình anh phải chôn lấp tiêu hủy.

10.000 con gà trong trang trại của gia đình anh Xuân bị chết do sự cố chập điện làm hỏng quạt thông gió - Ảnh: Báo Lao Động Mỗi con gà có trọng lượng từ 2,5 đến 3kg bị chết ngạt - Ảnh: VietNamNet Một số người đến mua gà giúp gia chủ, nhưng số lượng không đáng kể - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, vị chủ tịch xã cho hay, hộ gia đình ông Xuân dự định vài ngày nữa sẽ xuất chuồng gần 10.000 con gà nhưng không may xảy ra sự cố. "Nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng cán bộ xã, người dân đến làm thịt số gà chết, kêu gọi bà con ủng hộ, tiêu thụ bớt để giúp anh Xuân vớt vát tài sản", ông Lễ nói.

Đến sáng nay, lượng gà tiêu thụ được rất ít. Hơn 1 vạn con gà bị chết, nhưng sáng nay bà con cũng chỉ ủng hộ được vài trăm con. Sự việc gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Chủ nhân trại gà, ông Phan Văn Xuân cho biết, đàn gà mỗi con có trọng lượng từ 2,5 đến 3kg, đã đến ngày xuất chuồng thì gặp sự cố. "Tổng đàn gà có 15.000 con, số gà chết lên đến 10.000 con khiến gia đình tôi rất sốc. Một số người đến mua giúp nhưng không đáng kể. Gia đình tính vài ngày tới xuất chuồng nhưng giờ thì xem như mất trắng", ông Xuân buồn bã nói

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