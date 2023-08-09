Vào ngày 9/8, chính quyền xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 4h sáng ngày 9/8, bà N.T.H. (51 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh) đi thể dục. Khi qua nhà con trai (trú trong xóm), bà H. phát hiện một chiếc làn nhựa đặt trước cổng. Bé gái được phát hiện trước cổng nhà dân - Ảnh: Báo Dân trí Kiểm tra chiếc làn nhựa, bà H. phát hiện có một bé gái khoảng gần một tuần tuổi quấn trong chăn mỏng nên báo cáo chính quyền địa phương. Tại thời điểm phát hiện, trong làn còn có một phong bì chứa 500.000 đồng và một mảnh giấy viết tay, nghi của mẹ bé để lại. Trong thư, người mẹ cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng nuôi bé và mong người nhặt được bé nuôi giúp.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, sức khỏe của bé gái bình thường. Đại diện xã Nam Lĩnh, thông tin: "Chúng tôi đang tạm bàn giao cháu cho gia đình bà H. chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian thông báo tìm thân nhân. Quá thời gian trên, nếu không có người thân của cháu đến nhận, việc nuôi dưỡng cháu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật". Vì hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng nuôi bé và mong người nhặt được bé nuôi giúp - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 8/8, UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, đang chăm sóc bé gái sơ sinh sau khi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Cụ thể, khoảng 21h tối 3/8, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, trú tổ 19C, khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí) phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 3-5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà mình.

Cháu bé giới tính nữ, nặng khoảng 3kg, được để trong chiếc giỏ nhựa màu xám. Kiểm tra bên trong giỏ nhựa, bà Thanh thấy có 1 túi bỉm, 10 bộ quần áo trẻ sơ sinh. Thông báo từ phía UBND phường Quang Trung về việc tìm người thân cho cháu bé sơ sinh - Ảnh: VietNamNet Ngoài ra, còn có tờ giấy viết tay với nội dung: "Thân gửi gia đình, em do trẻ người non dạ nên em đã có bé, nhưng em không đủ điều kiện để nuôi cháu. Em không có đủ khả năng để lo cho cháu do hoàn cảnh đưa đẩy. Em mong nhờ gia đình nuôi cháu giúp em, em sẽ không bao giờ tìm gặp lại con nữa. Em xin cảm ơn gia đình. Cháu sinh ngày 1/8/2023. Em xin đa tạ gia đình”. Hiện, UBND phường Quang Trung đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc cháu bé. Vậy ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đến UBND phường Quang Trung để làm thủ tục nhận con.

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