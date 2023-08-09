Hai vợ chồng đi xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 thì va chạm với xe khách khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 10h30 ngày 9/8, xe khách mang biển số 94B-006.76 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người vợ tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến giao lộ quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số 65E1 - 290.00 do người đàn ông chở theo người phụ nữ.

Cú va chạm khiến hai người văng xuống đường. Người phụ nữ bị xe khách cán tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương nhẹ.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng xử lý xong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận Bình Tân và Đội CSGT Phú Lâm đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông. Các hành khách trên xe khách được chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.L. (48 tuổi, quê Cần Thơ). Theo người thân, hai nạn nhân làm nghề mộc. Sáng nay người chồng chở bà L. trên đường đi công việc thì không may gặp nạn.

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