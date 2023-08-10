Sản phụ ở Hà Giang bị mất máu, nguy hiểm tính mạng khi tự sinh con tại nhà

Đời sống 10/08/2023 10:19

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang), đơn vị vừa tiếp nhận sản phụ G.T.D (trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê) nhập viện do bị mất máu nhiều vì sinh con và tự cắt rốn tại nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang), đơn vị vừa tiếp nhận sản phụ G.T.D (trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê) nhập viện do bị mất máu nhiều vì sinh con và tự cắt rốn tại nhà.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại thời điểm đó, phía bệnh viện cũng không có sẵn máu dự trữ để truyền, cứu chữa cho bệnh nhân.

Sản phụ ở Hà Giang bị mất máu, nguy hiểm tính mạng khi tự sinh con tại nhà - Ảnh 1
Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê hiến máu cứu sản phụ - Ảnh: Báo Hà Giang

Theo thông tin từ báo Hà Giang, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và không có sẵn máu dự trữ tại bệnh viện, để kịp thời cứu chữa, đồng chí Giám đốc bệnh viện cùng một số y, bác sĩ và cán bộ, công chức huyện Bắc Mê có nhóm máu tương thích đã hiến 5 đơn vị máu, giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.

 

Nghĩa cử cao đẹp của các y, bác sỹ và cán bộ trên địa bàn huyện Bắc Mê vừa thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” vì dân phục vụ, vừa khẳng định y đức của người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”. Qua trường hợp này, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê cũng khuyến cáo đến tất cả phụ nữ mang thai không tự ý sinh con tại nhà; thường xuyên khám thai định kỳ và đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị khi có dấu hiệu bất thường, hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân cũng như trẻ sơ sinh.

Phía bệnh viện khuyến cáo đến tất cả phụ nữ đang mang thai không tự ý sinh con tại nhà và thường xuyên theo dõi định kỳ để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của bản thân và trẻ sơ sinh.

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