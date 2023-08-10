Thương tâm: Bé gái 7 tuổi tử vong khi tông đuôi xe tải đang đậu lề đường

Đời sống 10/08/2023 06:35

Chiều 9/8, hai học sinh đi xe đạp điện tông vào đuôi xe tải đang đậu lề đường, hậu quả khiến nữ sinh tử vong, nam sinh bị thương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 9/8, trên đường NA2, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, hai cháu bé chở nhau trên xe đạp điện đi trên đường NA2, hướng từ quốc lộ 13 vào khu Mỹ Phước 4. Khi đang trên đường NA2 thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng ở lề đường. Nghe tiếng động mạnh ngoài đường, người dân xung quanh chạy ra thì thấy 2 cháu bé nằm bất động trên đường.

Khi đến thì thấy bé gái 7 tuổi máu chảy nhiều, cháu trai lớn hơn bị xây xát khắp người. Người dân hô hoán nhau cùng hỗ trợ đưa các cháu đi cấp cứu, tuy nhiên, bé gái 7 tuổi đã tử vong.

Thương tâm: Bé gái 7 tuổi tử vong khi tông đuôi xe tải đang đậu lề đường - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 7 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, tại hiện trường, xe đạp điện bị hư hỏng nặng, sách vở, vật dụng của nạn nhân văng trên mặt đường. Xe tải đậu ở làn đường dành cho xe máy và các phương tiện thô sơ. Người dân cho biết, phương tiện này đậu ở vị trí xảy ra tai nạn đã lâu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Đến gần 20h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong.

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Vào ngày 9/8, chính quyền xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

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