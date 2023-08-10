Dùng cột sắt để hái dừa, người đàn ông ở Kiên Giang không may bị điện giật tử vong. Sau đó, người vợ nghe tiếng chồng la lớn nên chạy đến cứu và cũng bị điện giật chết.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào tối ngày 9/8, ông Quảng Trọng Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Định An, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm.

Nạn nhân là ông Lê Kim Quyền (58 tuổi) và vợ là Trần Thị Tâm (58 tuổi), ngụ ấp An Thọ, xã Định An. Hiện, người thân đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dựa vào lời kể của một hàng xóm, trước đó khoảng 14h ngày 7/8, ông Lê Kim Quyền lấy cây cột cờ bằng sắt mang đi hái dừa trái trước nhà thì chẳng may chạm vào đoạn dây điện bị hở nằm trên cây dừa và bị giật. Nghe tiếng la lớn của chồng, bà Trần Thị Tâm từ trong nhà chạy ra để cứu chồng cũng bị điện giật tử vong, nằm ngay trên người của chồng.

Khi người hàng xóm phát hiện nhanh chóng chạy vào nhà ông Quyền tắt cầu giao, tuy nhiên đường dây này không phải trong nhà, nên báo điện lực. Khoảng 30 phút sau, nhân viên điện lực xuống ngắt điện thì vợ chồng ông Quyền đã tử vong trước đó.

Người thân lo hậu sự cho vợ chồng ông Quyền - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hoàn cảnh của vợ chồng ông Quyền rất khó khăn. Hiện ông chạy xe ôm, vợ đi làm thuê và nuôi 2 cháu nội. Vợ chồng ông Quyền có 2 người con. Người con trai lớn có vợ và sinh 2 con nhưng đã ly hôn, đi làm xa để lại con cho ông bà nuôi dưỡng. Người con gái út đi lao động ở ngoài tỉnh.

Căn nhà của vợ chồng ông Quyền trước đây đã dột nát nhưng không có khả năng xây cất lại. Cách nay vài năm, người thân của ông Quyền đi làm ăn xa để lại căn nhà cạnh bên, vì vậy vợ chồng ông Quyền xin vào ở nhờ và nuôi 2 đứa cháu nội.

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