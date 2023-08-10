Bình Dương: Nữ tạp vụ trả lại túi xách chứa gần 100 triệu đồng cho người mất

Đời sống 10/08/2023 16:51

Kiểm tra bên trong có 95 triệu đồng, bà Lê Thị Tuyết (nhân viên tạp vụ) đã báo và bàn giao cho cán bộ phường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/8, UBND phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thông tin, nữ tạp vụ làm việc trong phường phát hiện và trả lại cho người đàn ông để quên túi xách chứa 95 triệu đồng.

Chiều ngày 9/8, trong quá trình quét dọn vệ sinh tại bộ phận 1 cửa, bà Lê Thị Tuyết (nhân viên tạp vụ của phường) có phát hiện 1 túi vải màu đen.

Kiểm tra bên trong có 95 triệu đồng, bà đã báo và bàn giao cho cán bộ phường. Ngay sau đó cán bộ phường đã giao lại cho Công an phường Hòa Phú lập biên bản, xác minh và truy tìm chủ sở hữu.

Người bị mất được xác định là anh Đỗ Hoàng Anh Huy. Công an phường đã mời anh này lên để trực tiếp trao trả lại tài sản trên.

Bình Dương: Nữ tạp vụ trả lại túi xách chứa gần 100 triệu đồng cho người mất - Ảnh 1
Bà Lê Thị Tuyết trao trả lại tiền cho người bị mất - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, một trường hợp tương tự xảy ra vào chiều 7/5, đại úy Ngô Trường An, Phó trưởng Công an xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày đơn vị tiếp nhận 1 túi xách màu đen, bên trong có 18,2 triệu đồng do người dân nhặt được, giao nộp tại cơ quan và đã trả lại cho người bị đánh rơi.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày (7/5), ông Nguyễn Văn Tồn (67 tuổi), trú tổ 14, ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, trên đường từ nhà mình đến chợ Ngã Năm, xã Bình Minh để mua thuốc uống, thì phát hiện túi xách màu đen nằm trên đường. Lúc này, ông Tồn dừng xe lại và nhặt lên, đồng thời mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng một số loại giấy tờ tùy thân. Liền mang chiếc túi xách đến giao nộp tại Công an xã Bình Minh.

Bình Dương: Nữ tạp vụ trả lại túi xách chứa gần 100 triệu đồng cho người mất - Ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Tồn trả lại túi tiền có chứa 18,2 triệu đồng - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Sau khi tiếp nhận túi từ ông Tồn, Công an xã Bình Minh đã tìm cách liên hệ với người đánh rơi dựa trên thông tin giấy tờ cá nhân. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh (37 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận đã đến Công an xã Bình Minh nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân.

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