Người bị mất được xác định là anh Đỗ Hoàng Anh Huy. Công an phường đã mời anh này lên để trực tiếp trao trả lại tài sản trên.

Kiểm tra bên trong có 95 triệu đồng, bà đã báo và bàn giao cho cán bộ phường. Ngay sau đó cán bộ phường đã giao lại cho Công an phường Hòa Phú lập biên bản, xác minh và truy tìm chủ sở hữu.

Bà Lê Thị Tuyết trao trả lại tiền cho người bị mất - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, một trường hợp tương tự xảy ra vào chiều 7/5, đại úy Ngô Trường An, Phó trưởng Công an xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày đơn vị tiếp nhận 1 túi xách màu đen, bên trong có 18,2 triệu đồng do người dân nhặt được, giao nộp tại cơ quan và đã trả lại cho người bị đánh rơi.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày (7/5), ông Nguyễn Văn Tồn (67 tuổi), trú tổ 14, ấp Cái Nứa, xã Bình Minh, trên đường từ nhà mình đến chợ Ngã Năm, xã Bình Minh để mua thuốc uống, thì phát hiện túi xách màu đen nằm trên đường. Lúc này, ông Tồn dừng xe lại và nhặt lên, đồng thời mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng một số loại giấy tờ tùy thân. Liền mang chiếc túi xách đến giao nộp tại Công an xã Bình Minh.

Ông Nguyễn Văn Tồn trả lại túi tiền có chứa 18,2 triệu đồng - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Sau khi tiếp nhận túi từ ông Tồn, Công an xã Bình Minh đã tìm cách liên hệ với người đánh rơi dựa trên thông tin giấy tờ cá nhân. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh (37 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận đã đến Công an xã Bình Minh nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân.