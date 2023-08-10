Liên quan đến vụ học sinh lớp 4 bất tỉnh tại trường, tử vong sau 19 ngày điều trị, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã gửi thông báo kết luận giám định tới gia đình em N.S.T.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) thông báo kết luận giám định về nguyên nhân chết của cháu N.S.T., học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Khoảng 15h20 chiều 18/4, T. được phát hiện bất tỉnh tại khu vực phía sau màn hình led của sân khấu biểu diễn văn nghệ ở Trường Tiểu học Thanh Bình.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Đến ngày 7/5, học sinh này tử vong.

Trường Tiểu học Thanh Bình - Ảnh: Báo Dân trí

Kết quả giám định cho thấy cháu T. bất tỉnh, ngừng tim sau khi biểu diễn văn nghệ. Nạn nhân được cấp cứu sau ngừng tim bằng các biện pháp hồi sức, lọc máu... nhưng không có kết quả. Cơ quan giám định không thấy dấu hiệu chấn thương dẫn đến tử vong trên cơ thể học sinh này. Nạn nhân được xác định bị suy hô hấp, suy đa phủ tạng, tổn thương trên mu da bàn tay trái và ngón chân trái có dấu hiệu tổn thương do điện...

Từ kết quả giám định trên, cơ quan điều tra kết luận cháu T. bị suy hô hấp do viêm phổi đông đặc và suy đa phù tạng dẫn đến tử vong. Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón chân trái của nạn nhân phù hợp với tổn thương do điện.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, đại diện Trường Tiểu học Thanh Bình cho biết trường tổ chức ngày hội "Đọc và trải nghiệm" chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam vào chiều 18/4. Trong khuôn khổ chương trình, N.S.T. cùng các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu lúc 15h-15h10.

Đến 15h20, một giáo viên đi qua khu vực phía sau sân khấu và phát hiện T. nằm bất tỉnh. Cô giáo cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên tuyến trên. Sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương, nạn nhân tử vong.

Vụ clip 4 ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá ở Kiên Giang: Nạn nhân nói gì? Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ngư dân làm việc trên tàu cá bị đánh gây thương tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-giam-inh-he-lo-nguyen-nhan-hoc-sinh-lop-4-o-hai-duong-tu-vong-sau-buoi-van-nghe-608911.html