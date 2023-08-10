Khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhanh chóng cử lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 5/8, đơn vị đã giải cứu được 3 ngư dân trên tàu bị chấn thương, do bị đánh đập.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận được nguồn tin từ Tổng đài Quốc gia 111 và nguồn tin của công dân về việc có ngư dân làm việc trên tàu cá bị đánh gây thương tích.

Clip lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông T.M.T. (41 tuổi, ở Cà Mau - ngư dân bị đánh trên tàu cá) kể đêm 21/7 vừa qua, ông và các ngư dân khác đang thu lưới ở ngoài khơi lên tàu. Trời lúc này đổ mưa nhiều nên ông T. lấy áo mưa để mặc cho đỡ lạnh và lựa cá.

"Tui lạnh quá có nhờ anh T. (bạn đi cùng tàu) lấy giúp áo mưa để mặc. Tuy nhiên, T. bất ngờ lấy cây đánh tui. Tui dùng tay đỡ nên tay bị gãy. Tui nằm lại trên ghe mấy ngày. Sau đó tui mới quá giang tàu cá khác vô đất liền và nhập viện điều trị. Hiện giờ sức khỏe tui đỡ rồi nhưng tay còn đau lắm", ông T. chia sẻ.

Còn ông N.V.C. (39 tuổi, ở Bến Tre - một ngư dân khác bị đánh trên tàu cá) cho biết làm nghề cá thức đêm nhiều, yếu sức nên ông C. làm công việc không được tốt.

"Do đuối sức, tui cũng dự tính nhảy xuống biển trốn. Đuối quá, mệt quá nên tui chỉ dự tính bậy bạ vậy thôi. Nhưng khi bị phát hiện thì anh M. dùng cây đánh tui. Sau đó có thêm hai ba người đi cùng tàu cũng đánh tui luôn", ông C. nói mà nước mắt rưng rưng.

Ông C. cho biết thêm sau khi bị đánh ông đi không nổi, mê man rồi được Bộ đội biên phòng Kiên Giang đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện ông C. được một người bạn chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Ông C. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi biết việc xảy ra, chủ tàu cá là ông L. ở Kiên Giang cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ tiền bước đầu để ông T. và ông C. yên tâm điều trị bệnh.

Bác sĩ CKII Huỳnh Trọng Tâm - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho hay ngày 6/8 vừa qua, bệnh viện có tiếp nhận và điều trị 2 ngư dân bị đánh trên tàu cá, gồm: ông T.M.T. (41 tuổi, ở Cà Mau) bị gãy hai xương cẳng tay bên trái; ông N.V.C. (39 tuổi, ở Bến Tre) bị đau đầu, chóng mặt nhiều, không nhớ và chậm chạp, khó đi.

Bác sĩ ở bệnh viện cho ông C. đi chụp CT và chẩn đoán có máu tụ trong não ở trán thái dương bên phải. Khi mổ xong, ông C. khỏe và đi lại bình thường. "Các ngư dân này hiện sức khỏe đã ổn định, được bác sĩ theo dõi tích cực và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới", bác sĩ Tâm cho biết thêm.