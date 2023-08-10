Vụ clip 4 ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá ở Kiên Giang: Nạn nhân nói gì?

Đời sống 10/08/2023 19:04

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ngư dân làm việc trên tàu cá bị đánh gây thương tích.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận được nguồn tin từ Tổng đài Quốc gia 111 và nguồn tin của công dân về việc có ngư dân làm việc trên tàu cá bị đánh gây thương tích.

Khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhanh chóng cử lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 5/8, đơn vị đã giải cứu được 3 ngư dân trên tàu bị chấn thương, do bị đánh đập.

Các ngư dân bị đánh đập gồm: V.V.Q. (31 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương); N.V.C. (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và T.M.T. (41 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang ).

 

Vụ clip 4 ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá ở Kiên Giang: Nạn nhân nói gì? - Ảnh 1
Clip lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông T.M.T. (41 tuổi, ở Cà Mau - ngư dân bị đánh trên tàu cá) kể đêm 21/7 vừa qua, ông và các ngư dân khác đang thu lưới ở ngoài khơi lên tàu. Trời lúc này đổ mưa nhiều nên ông T. lấy áo mưa để mặc cho đỡ lạnh và lựa cá.

 

"Tui lạnh quá có nhờ anh T. (bạn đi cùng tàu) lấy giúp áo mưa để mặc. Tuy nhiên, T. bất ngờ lấy cây đánh tui. Tui dùng tay đỡ nên tay bị gãy. Tui nằm lại trên ghe mấy ngày. Sau đó tui mới quá giang tàu cá khác vô đất liền và nhập viện điều trị. Hiện giờ sức khỏe tui đỡ rồi nhưng tay còn đau lắm", ông T. chia sẻ.

Còn ông N.V.C. (39 tuổi, ở Bến Tre - một ngư dân khác bị đánh trên tàu cá) cho biết làm nghề cá thức đêm nhiều, yếu sức nên ông C. làm công việc không được tốt.

"Do đuối sức, tui cũng dự tính nhảy xuống biển trốn. Đuối quá, mệt quá nên tui chỉ dự tính bậy bạ vậy thôi. Nhưng khi bị phát hiện thì anh M. dùng cây đánh tui. Sau đó có thêm hai ba người đi cùng tàu cũng đánh tui luôn", ông C. nói mà nước mắt rưng rưng.

Ông C. cho biết thêm sau khi bị đánh ông đi không nổi, mê man rồi được Bộ đội biên phòng Kiên Giang đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện ông C. được một người bạn chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Vụ clip 4 ngư dân bị đánh đập dã man trên tàu cá ở Kiên Giang: Nạn nhân nói gì? - Ảnh 2
Ông C. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi biết việc xảy ra, chủ tàu cá là ông L. ở Kiên Giang cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ tiền bước đầu để ông T. và ông C. yên tâm điều trị bệnh.

 

Bác sĩ CKII Huỳnh Trọng Tâm - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho hay ngày 6/8 vừa qua, bệnh viện có tiếp nhận và điều trị 2 ngư dân bị đánh trên tàu cá, gồm: ông T.M.T. (41 tuổi, ở Cà Mau) bị gãy hai xương cẳng tay bên trái; ông N.V.C. (39 tuổi, ở Bến Tre) bị đau đầu, chóng mặt nhiều, không nhớ và chậm chạp, khó đi.

Bác sĩ ở bệnh viện cho ông C. đi chụp CT và chẩn đoán có máu tụ trong não ở trán thái dương bên phải. Khi mổ xong, ông C. khỏe và đi lại bình thường. "Các ngư dân này hiện sức khỏe đã ổn định, được bác sĩ theo dõi tích cực và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới", bác sĩ Tâm cho biết thêm.

Bình Dương: Nữ tạp vụ trả lại túi xách chứa gần 100 triệu đồng cho người mất

Bình Dương: Nữ tạp vụ trả lại túi xách chứa gần 100 triệu đồng cho người mất

Kiểm tra bên trong có 95 triệu đồng, bà Lê Thị Tuyết (nhân viên tạp vụ) đã báo và bàn giao cho cán bộ phường.

Xem thêm
Từ khóa:   ngư dân bị đánh rin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 46 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 46 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi