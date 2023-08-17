Vụ nữ chủ tiệm gội đầu tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện ở tiệm trên mặt tiền đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 17/8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một nữ chủ tiệm spa tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân tử vong là chị N.T.N.N (SN 1986, quê Bình Phước).

Hiện trường nơi phát hiện sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 17/8, nhân viên tiệm spa Hàn Quốc nằm trên đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến gọi cửa để làm việc nhưng không ai trả lời. Sau nhiều lần gõ cửa và gọi điện thoại nhưng nữ chủ tiệm vẫn không phản hồi.

Lúc này, các nhân viên gọi người dân xung quanh hỗ trợ. Khi nhìn vào trong thì phát hiện nữ chủ tiệm trong tư thế treo cổ, được xác định đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Người đi đường hiếu kỳ dừng lại theo dõi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, nạn nhân mới thuê mặt bằng tại khu vực này để mở tiệm spa Hàn Quốc được khoảng 1 tháng, nữ chủ tiệm này cũng có một con nhỏ khoảng 4 tuổi.

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