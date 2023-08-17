Đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị đuối nước tại sông Đuống

Đời sống 17/08/2023 13:30

Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị đuối nước tại sông Đuống.

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy và trục vớt thi thể hai bé trai bị đuối nước trên sông Đuống, đoạn chảy qua địa bàn phường.

Theo đó, thi thể hai cháu được tìm thấy vào hồi 3h sáng ngày 17/8 tại khu vực bến Lời, thuộc địa phận xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thi thể cháu T.T.A (SN 2010, tạm trú tại tổ 5, phường Phúc Lợi) và cháu L.Q.L (SN 2010, trú tại tổ 9, phường Phúc Lợi) hiện đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

“Ngay sau khi nắm được sự việc, vào ngày 16/8, UBND phường cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình. Gia đình 2 cháu đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ phần nào cho gia đình” - lãnh đạo phường Phúc Lợi nói thêm.

Đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị đuối nước tại sông Đuống - Ảnh 1
Thi thể 2 bé trai đuối nước trên sông Đuống đã được tìm thấy vào rạng sáng ngày 17/8 - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, khoảng 17h chiều 15/8, trên sông Đuống, đoạn chảy qua phường Phúc Lợi, quận Long Biên xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 bé trai mất tích.

Thời điểm trên, 4 bé nam cùng sinh năm 2010, cùng học tại Trường THCS Phúc Lợi rủ nhau ra bờ sông Đuống chơi. Khi đó, 3 trẻ cùng xuống bơi, còn một trẻ ở trên bờ.

Khi vụ việc xảy ra, 1 cháu bé bị đuối nước đã được người dân cứu, còn 2 cháu mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, phường đã huy động lực lượng chức năng và báo cáo quận Long Biên hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo phường, bờ đê xuống đến sông rất xa, đường đi khó, cây cối rậm rạp cao đến gần đầu người. Khu vực đó, phường đã cắm biển cảnh báo, tuy nhiên, các cháu vẫn tự ý xuống tắm và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Kinh hoàng xe khách tông 9 nhà dân và 1 ô tô lúc nửa đêm ở Bình Thuận

Kinh hoàng xe khách tông 9 nhà dân và 1 ô tô lúc nửa đêm ở Bình Thuận

Xe khách giường nằm lao lên lề đường, tông liên tiếp vào mái hiên, tường của 9 nhà dân và 1 xe con lúc nửa đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 57 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi