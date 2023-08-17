Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị đuối nước tại sông Đuống.

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy và trục vớt thi thể hai bé trai bị đuối nước trên sông Đuống, đoạn chảy qua địa bàn phường.

Theo đó, thi thể hai cháu được tìm thấy vào hồi 3h sáng ngày 17/8 tại khu vực bến Lời, thuộc địa phận xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thi thể cháu T.T.A (SN 2010, tạm trú tại tổ 5, phường Phúc Lợi) và cháu L.Q.L (SN 2010, trú tại tổ 9, phường Phúc Lợi) hiện đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

“Ngay sau khi nắm được sự việc, vào ngày 16/8, UBND phường cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình. Gia đình 2 cháu đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ phần nào cho gia đình” - lãnh đạo phường Phúc Lợi nói thêm.

Thi thể 2 bé trai đuối nước trên sông Đuống đã được tìm thấy vào rạng sáng ngày 17/8 - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, khoảng 17h chiều 15/8, trên sông Đuống, đoạn chảy qua phường Phúc Lợi, quận Long Biên xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 bé trai mất tích.

Thời điểm trên, 4 bé nam cùng sinh năm 2010, cùng học tại Trường THCS Phúc Lợi rủ nhau ra bờ sông Đuống chơi. Khi đó, 3 trẻ cùng xuống bơi, còn một trẻ ở trên bờ.

Khi vụ việc xảy ra, 1 cháu bé bị đuối nước đã được người dân cứu, còn 2 cháu mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, phường đã huy động lực lượng chức năng và báo cáo quận Long Biên hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo phường, bờ đê xuống đến sông rất xa, đường đi khó, cây cối rậm rạp cao đến gần đầu người. Khu vực đó, phường đã cắm biển cảnh báo, tuy nhiên, các cháu vẫn tự ý xuống tắm và xảy ra sự việc đau lòng trên.

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