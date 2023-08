Khoảng tháng 11/2022, họ cùng nhau đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền. Cả 2 đã thuê nhà của ông Ngô Bá T. (62 tuổi, trú xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ với mức giá 1.350.000 đồng/cháu, bao gồm cả tiền ăn và tiền công trông giữ trẻ; thời gian trông giữ các cháu từ 7h đến 18h các ngày trong tuần.

Từ khi mở lớp đến ngày 1/3/2023, An và Lành đã nhận trông giữ 7 cháu bé. Khoảng giữa tháng 2/2023, do bận đi làm nên chị Phùng Thị T. (39 tuổi; trú huyện Thường Tín, Hà Nội) gửi con trai là cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Khoảng 7h30 ngày 23/2/2023, chị T. đưa cháu Đ. đến gửi thì được An ra đón cháu và đưa vào trong lớp. Đến 9h30 cùng ngày, trong khi đưa các cháu vào phòng ngủ thì bé Đ. bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, Lành chạy ra bế cháu Đ. vào phòng ngủ, rồi ném cháu xuống tấm đệm xốp trải dưới nền nhà, làm đầu cháu bé bị đập vào tấm đệm xốp. Cháu Đ. tiếp tục quấy khóc nên Lành dùng tay phải tát vào mặt cháu Đ. và quát cháu không được khóc.

Thời điểm này, An đang ở trong phòng ngủ, nhìn thấy Lành ném và tát cháu Đ. nhưng không nói gì. Khi Lành ra ghế ngồi, thấy cháu Đ. vẫn khóc, An tiến lại và đạp nhiều lần vào người bé trai. Bị đạp vào người, cháu Đ. quay ra nằm nghiêng sang bên phải, An tiếp tục dùng chân phải dẫm, đạp 1-2 cái vào vùng tai trái của cháu Đ. Sau đó, An và Lành để cho cháu Đạt tự nín, không khóc nữa và chơi cùng các bạn.

Bố mẹ của bé trai xấu số tới toà sáng nay - Ảnh: Báo Lao Động

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, chị T. đến đón con thì thấy hai bên tai của con bị bầm tím. Chị T. hỏi Lành nguyên nhân bầm tím thì Lành nói do cháu Đ. chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Do tin vào lời nói của Lành nên chị T. đưa cháu Đ. về nhà và đến tối cùng ngày cháu Đ. có hiện tượng nôn, trớ.

Ngày 24 và 25/2, vợ chồng chị T. tiếp tục đưa cháu Đ. đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành. Do có việc riêng nên Lành nghỉ trông các cháu vào cuối ngày 24, ngày 25 và ngày 26/2, cơ sở chỉ còn An trông giữ các cháu.

Sáng 26/2, chị T. đưa con trai đến lớp như hàng ngày và gửi cho An. Sau đó, An thấy cháu Đ. quấy khóc nên tiếp tục hành hung cháu bé. Khi thấy bé Đ. bất tỉnh, miệng nôn, tay tự cào vào mặt An đã gọi điện thoại cho Lành thông báo tình trạng nạn nhân. Do cháu Đ. không tỉnh nên An đã gọi điện thoại cho chị T. đến lớp đón con về. Đến 16h15 cùng ngày, cháu Đ. tử vong tại nhà.