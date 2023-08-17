Sau khi nhấc xe taxi gặp nạn lên, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nam tài xế đã tử vong dưới gầm xe - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều 16/8, ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một người đàn ông tử vong dưới gầm xe taxi. Sau khi nhấc xe taxi gặp nạn lên, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nam tài xế đã tử vong dưới gầm xe.

Hiện trường xe taxi gặp nạn rất hẻo lánh, không có nhà dân. Khi phát hiện chiếc xe bị chìm xuống hồ sen và không thấy tài xế, người dân sống gần đó đã báo lực lượng chức năng, đồng thời, nghi ngờ tài xế đã gặp nạn nên đã nhấc xe lên để tìm kiếm người.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân xã Thủy Phù phát hiện một xe taxi 4 chỗ, BS 75A - 150.78 gặp nạn dưới hồ sen, tại cánh đồng giáp ranh 2 xã Thủy Phù và Lộc Bổn (H.Phú Lộc).

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, sau khi chiếc xe được nhấc lên thì phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm dưới nước, trong tình trạng đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại thời điểm đó, người thân của nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường, xác nhận nạn nhân tên N. (sống tại H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), là tài xế chạy chiếc xe taxi trên.

Một số người dân có mặt tại hiện trường còn cho hay, đã thấy xe taxi này ở hồ sen từ sáng sớm nay, tuy nhiên không thấy người nên đã không báo cho lực lượng chức năng.

Vợ khóc nghẹn tại hiện trường khi nhìn thấy thi thể của người chồng bên dưới gầm xe taxi - Ảnh: Người đưa tin

Khi nhận được hung tin, người vợ và người thân nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường. Người vợ gào khóc thảm thiết trước sự ra đi đột ngột của người chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thi thể của tài xế đã được đưa lên bờ, chờ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể sẽ được bàn giao để gia đình đưa về lo hậu sự.