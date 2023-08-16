Người phụ nữ ở Hà Nội mặt đơ cứng, vô cảm sau khi tiêm botox làm mờ rãnh cười

Chị H. (29 tuổi, Hà Nội) gặp khó khăn trong cử động nói chuyện, cười, gương mặt cứng đờ, không biểu lộ cảm xúc… sau khi tiêm botox.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi tiêm botox, chị H. (29 tuổi, Hà Nội) gặp khó khăn trong cử động nói chuyện, cười, gương mặt cứng đờ, không biểu lộ cảm xúc… Lo lắng về tình trạng của mình, chị H. đã liên hệ với nhân viên spa chỗ chị đã tiêm botox và được giải thích gương mặt sẽ trở lại bình thường sau 2-3 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4 sau khi tiêm, tình trạng cơ mặt đơ cứng, vô cảm không cải thiện, lúc này chị H. mới đi khám. Tại Phòng Thẩm mỹ da, Bệnh viện Bưu Điện, chị H. cho biết, bản thân đã tiêm botox tại một cơ sở thẩm mỹ trong khu chung cư với mong muốn làm mờ phần rãnh mũi - má, giúp gương mặt tươi trẻ, ít nếp nhăn hơn... nhưng kết quả chưa thấy, lại xảy ra tình trạng này.

‏Theo BSCKII. Dương Quốc Trung - Phòng Thẩm mỹ da, Bệnh viện Bưu Điện, theo thời gian, những thói quen thường xuyên lặp đi lặp lại ở những vùng cơ như cơ vùng mặt, cơ môi, cơ nâng góc miệng, cơ nâng cánh mũi… sẽ vô tình hình thành những nếp nhăn ngày một rõ hơn. Khi tiêm botox làm đẹp, nó sẽ làm bất hoạt cơ ở những vùng này. Nhờ đó mà khi bạn cử động khuôn miệng, các rãnh cười sẽ không xuất hiện quá sâu và rõ. ‏ Qua thăm khám, bác sĩ xác định triệu chứng chị H. gặp phải là biến chứng do lạm dụng tiêm botox quá nhiều so với liều lượng cho phép. Để giải quyết tình trạng này, bác sĩ Trung đã có chỉ định tiến hành thủ thuật nạo vét botox ra khỏi cơ thể.



Nếu không thực hiện đúng kỹ thuật, không đúng liều lượng, tiêm botox có thể tiềm ẩn một số biến chứng và tác dụng phụ ngoài ý muốn - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự xảy ra tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, chị H.T.Y. (36 tuổi, ở TPHCM) vẫn chưa ổn định, lúc chị Y. cho rằng mình bị dị ứng thức ăn, lúc lại nói mình chỉnh sửa mặt với giá 2 triệu đồng để phát tài. Tuy nhiên, phát tài chưa thấy nhưng tiền viện phí đã lên đến vài chục triệu đồng, kèm theo gương mặt sưng húp, biến dạng. Theo bác sĩ điều trị, chị Y. đã sửa mắt, nâng mũi, tiêm chất làm đầy hai bên má, làm tai tài lộc… Hậu quả là hầu như toàn bộ gương mặt của chị đều bị nhiễm trùng, môi và hai má sưng nặng làm chị Y. nói chuyện khó khăn, vẫn còn căng đau. Qua 2 lần phẫu thuật xử lý lấy ra ngoài rất nhiều dịch mủ, mô hoại tử, bác sĩ vẫn tiếp tục lên phương án điều trị tiếp theo. Tuy nhiên chị Y. liên tục đòi về nhà vì cho rằng mình… "đã đẹp rồi".

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