Ngày 16/8, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một du khách tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 9h ngày 13/8, em Tony L. (SN 2017, quốc tịch Hoa Kỳ) cùng đoàn du khách 10 người trong cùng 1 gia đình (không có cha mẹ đi cùng) đến khu du lịch Thời Nay (đường Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tham quan, tắm suối, ăn uống.

Thời điểm này, gia đình trên ngồi ăn uống tại sạp số 7. Trong lúc đó, em Tony L. cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm xuống, quá trình tắm có lên ăn trưa và cởi bỏ áo phao.

Đến 14h cùng ngày, gia đình phát hiện em Tony L. có dấu hiệu bị đuối nước, cơ thể tím tái, hơi thở yếu nên đưa lên bờ để sơ cứu. Đến khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa em Tony L ra đến xe cấp cứu thì các bác sĩ xác định không còn mạch và nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, người nhà cho biết thêm, em Tony L. có tiền sử bệnh tự kỷ đang điều trị tại nhà.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu khu du lịch Thời Nay tạm dừng hoạt động sau vụ đuối nước - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Thro thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hòa Hiệp Bắc đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, Công an phường Hòa Hiệp Bắc đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền, tử thi được lưu giữ tại nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng chờ khám nghiệm.

Đồng thời, UBND phường Hòa Hiệp Bắc cũng đã có văn bản đề nghị ông Phạm Hồng T. (SN 1970), chủ cơ sở Thời Nay tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 14/8 đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại. Lý do tạm dừng hoạt động là do không bảo đảm an toàn, để xảy ra tình trạng đuối nước trên.

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